Amava dar aula e acolher os alunos: quem era a professora que morreu em acidente com van na BR-386

Lisete foi vítima de acidente na noite de sexta-feira. Arquivo pessoal / Divulgação

A comunidade escolar de Iraí, no norte do RS, lamenta a morte da professora Lisete Jardinello, de 45 anos, conhecida pela dedicação e o amor com que exercia sua profissão. Ela faleceu durante um acidente na BR-386, em Soledade, enquanto retornava de uma viagem escolar com alunos.

Lisete, diretora da Escola Municipal Vicente Dutra, acompanhava os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em uma tradicional viagem de fim de ano para o Litoral Norte. Na noite da última sexta-feira (5), a van em que estavam retornava a Iraí quando colidiu com um caminhão que estava parado na rodovia devido a uma pane mecânica.

Segundo Marisa Guerra, ex-colega de trabalho de Lisete, a professora sempre esteve próxima da comunidade escolar e era querida por todos. Servidora concursada há cerca de 20 anos, era diretora e também professora de Geografia.

— Ela nunca quis deixar a sala de aula. Era uma perfeccionista, colocava amor em tudo que fazia, sobretudo na educação. Preservava tudo de bom que a escola tinha e reforçava para que todos fossem ainda melhores — comenta Marisa.

Entre os exemplos de cuidado e zelo, Marisa relembra uma caixinha de primeiros socorros mantida por Lisete, com curativos coloridos que as crianças consideravam "curar todas as dores".

— As crianças andavam exibindo os curativos coloridos. Às vezes nem tinham machucados, mas aquilo era uma acolhida dela, ela dava a atenção e o abraço que eles precisavam. E era assim com os pais e a comunidade, ela trazia todos pra dentro da escola.

A prefeitura de Iraí decretou luto de três dias pela morte da diretora. Nesta segunda-feira, 8 de maio, todas as escolas da rede municipal tiveram as aulas canceladas, e o serviço da Secretaria de Educação também foi paralisado.

Por meio de nota oficial, a administração municipal lamentou a morte da servidora, destacando que ela era "querida por todos". "Nos unimos em solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho que perdem não somente uma gestora dedicada, mas uma pessoa admirável, comprometida e querida por todos", diz o texto.

"Tudo destruído"

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (5). Igor Binotto / Tua Rádio Cristal

A excursão da escola havia partido de Iraí na quarta-feira (3), com destino a Gramado e a um parque aquático em Capão da Canoa. Dez estudantes do 9º ano e quatro professoras estavam a bordo da van escolar.

Um dos estudantes, Jardel Souza, de 15 anos, estava dormindo no momento do acidente. Ele acordou com a força do impacto e prontamente ajudou a socorrer os amigos.

— Eu vi tudo destruído, levantei e tentei ajudar os outros porque eu não estava machucado. Tentei tirar os professores que estavam do meu lado. É muito triste porque ninguém espera.

Dos 14 feridos no acidente, três seguem internados. São duas meninas de 14 e 15 anos, que permanecem em estado estável em Tenente Portela, e um menino de 14 anos, que recebe atendimento em hospital de Carazinho.