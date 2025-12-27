Adolescente de 16 anos morre após choque elétrico em Erechim

Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer um choque elétrico na noite da sexta-feira (26) em Erechim, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Isabelly Vitória Ferenz.

Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta das 20h, Isabelly estava em uma piscina no bairro Arvoredo. Ao sair, ela manuseou um equipamento elétrico conectado à rede e sofreu uma descarga.

O Samu foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a jovem ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O velório da adolescente está agendado para a tarde deste sábado (27). Isabelly será sepultada no Cemitério Jardim Eterno, também em Erechim.

