Acampamento Terra Livre Sul reúne lideranças em Iraí para discutir pautas e fortalecer cultura

O 6º Acampamento Terra Livre Sul (ATL Sul) reúne povos indígenas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em Iraí, no noroeste gaúcho, até este sábado (6). A iniciativa, promovida pela Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpinsul), busca fortalecer a organização comunitária, promover formações políticas e culturais e alinhar estratégias para os desafios enfrentados pelas comunidades da região.

A programação inclui mesas de debate, rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e espaços dedicados à juventude e às lideranças tradicionais.

— A gente abrange cinco povos: caingangue, charrua, xetá, xoclengue e guaraní. Esse é um momento de fortalecimento, tanto espiritual quanto cultural nosso, onde a gente também possa trazer as pautas — disse a coordenadora-geral da Arpinsul, Luana Kaingang.

Entre os temas discutidos, destacam-se o papel da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) nas regionais de base e a reestruturação da própria Arpinsul, que busca aprimorar sua atuação como organização representativa. Segundo Luana, o objetivo é mostrar que existem sim povos indígenas no sul do Brasil.

A juventude participa ativamente com atos simbólicos, cantos e danças, reafirmando sua identidade e a continuidade das tradições.

O ATL Sul funciona como um fórum para construir reivindicações comuns, trocar experiências e reafirmar pautas diante do governo brasileiro. A reunião também valoriza a cultura, a ancestralidade e o protagonismo das novas gerações, integrando lideranças antigas, jovens e organizações representativas para fortalecer a mobilização em defesa de direitos e territórios.