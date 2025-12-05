Geral

Povos indígenas
Notícia

Acampamento Terra Livre Sul reúne lideranças em Iraí para discutir pautas e fortalecer cultura

Evento no noroeste gaúcho discute organização comunitária, formação política e desafios das comunidades do Sul do Brasil

GZH Passo Fundo

