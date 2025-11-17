Geral

Solidariedade
Notícia

Voluntários gaúchos arrecadam doações para cidade do Paraná atingida por tornado 

Ação foca em materiais de construção e água potável para Rio Bonito do Iguaçu, município destruído pelo fenômeno climático

Alessandra Hoppen

