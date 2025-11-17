Voluntários gaúchos arrecadam doações para cidade do Paraná atingida por tornado 

Um grupo de voluntários de Passo Fundo, no norte gaúcho, está mobilizando doações para auxiliar Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A cidade foi atingida por um tornado de alta intensidade no início de novembro.
Organizada pela Força Voluntária do Norte Gaúcho, a campanha busca arrecadar pregos, parafusos e outros materiais para auxiliar na reconstrução do município. Os voluntários também concentram esforços na arrecadação de água potável, já que muitas famílias paranaenses enfrentam dificuldades no abastecimento após o impacto do fenômeno climático.
Em atuação desde 2013, o grupo parte para o Paraná na próxima quinta-feira (20), com o objetivo de levar os itens arrecadados.
Interessados em ajudar a campanha podem entrar em contato com a Força Voluntária pelo WhatsApp (54) 99953-3945. As doações podem ser feitas via Pix no CNPJ 22.884.675/0001-83, ou entregues diretamente aos voluntários.
Tornado
No dia 7 de novembro, Rio Bonito do Iguaçu foi atingida por um tornado que destruiu 90% da estrutura municipal e deixou sete pessoas mortas. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade.
De acordo com dados da Defesa Civil do Paraná, o tornado afetou cerca de 10 mil pessoas, resultando em 125 feridos, 28 desabrigados e mais de mil desalojados.
