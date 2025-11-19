"Vi vários fins de mundo", diz Mensageiro da Paz da Unesco que traz palestra para Passo Fundo

Vantuir Boppre cruza as Américas com sua moto, documentando as viagens. Kimberlly Kappenberg / Agencia RBS

Passo Fundo recebe nesta quarta-feira (19), o documentarista e Mensageiro da Paz da Unesco, Vantuir Boppre. Ele traz para o norte gaúcho a palestra "Travessias", em que conta sobre sua viagem de 55 mil quilômetros por 16 países das Américas atrás de histórias inspiradoras.

O evento com o palestrante internacional acontece às 20h, no Auditório do Colégio Notre Dame. A entrada é mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Com 10 documentários lançados, o moto viajante conversou com GZH Passo Fundo sobre a vida na estrada, a parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e a inspiração das histórias de superação que registra durante suas jornadas.

Leia Mais Dois anos após deslizamento, moradores da Manoel Portela seguem em área de risco e aguardam obras

GZH: como você começou a fazer os documentários?

Vantuir: fiz uma viagem em 2008 pra Amazônia pela curiosidade. Eu era um aventureiro da moto e resolvi explorar o Brasil. Fiz a viagem pela Transamazônica com o intuito de escrever um livro — sempre gostei muito das histórias, da cultura — e junto ia um vídeo, mas muito artesanal pra época em que você andava 600 quilômetros e não passava ninguém na estrada.

Muita gente gostou desse vídeo e vi ali a possibilidade de produzir um documentário sobre aquilo que era apaixonado: motoaventura, cultura, navegação geográfica em locais difíceis, as questões de clima. E, a partir daí, a cada ano uma viagem diferente.

GZH: em que momento a parceria com a Unesco aconteceu?

Vantuir: em 2019 fui fazer uma palestra na plataforma TED no Equador. O pessoal da Cátedra da Unesco de lá havia sondado sobre o que eu fazia, o projeto de ir nas comunidades remotas, de entrevistar e mostrar essa realidade para muito mais gente.

Então fui convidado para ser Mensageiro da Paz, levando esse trabalho. Tudo o que faço eu repasso para a Unesco também, o que acabou dando origem à série Missão de Paz: foram três documentários, onde saímos de Belém (Pará), fomos até Ushuaia (Argentina), e depois percorremos todas as três Américas, até o Alasca (EUA).

GZH: sobre a série Missão de Paz, como surgiu a ideia?

Vantuir: perdi três amigos que acharam que a vida não valia mais a pena, lutavam contra a depressão. Em função disso, viajei em busca de respostas: como pessoas que passam por grandes dificuldades acham uma força sobrenatural e dão a volta por cima?

São 45 histórias ao longo de 16 países, cada uma mais impressionante que a outra e que faz a gente pensar muito. Trago para a palestra essas provocações e sentimentos.

Viagens começaram em 2008. Kimberlly Kappenberg / Agencia RBS

GZH: nos 55 mil quilômetros do sul ao Alasca, qual foi a história que mais chamou atenção?

Vantuir: uma chacina de um grupo terrorista em numa cidade chamada Santiago de Lucanamarca, no Peru. Eles mataram 70 pessoas de forma cruel, de crianças a idosos. Quando cheguei lá, achei um dos sobreviventes que levou um tiro, caiu no meio dos mortos e depois, de repente, ele acordou. Ele praticamente morreu, é como se ele tivesse ressuscitado. Então, a lição dele de como dar a volta por cima fez pensar muito.

E uma outra na Patagônia chilena, um casal e o filho que moravam em um vale. O homem escuta um barulho, olha pela lateral da casa e vê uma avalanche muito grande — um pedaço da montanha cai dentro de um lago, forma uma onda gigante — vem trazendo madeira, pedra... e aquilo vem em direção à casa deles. Eles saem correndo, mas o homem teve que soltar a mão da esposa e acabou a perdendo. Ele perdeu sua referência de família e teve que recomeçar do zero.

De onde a pessoa consegue a força pra isso, sabe? E eu vi vários fins de mundo, de pessoas que viram o seu mundo acabar.

GZH: essa mensagem tem relação com o que aconteceu no RS durante as enchentes. Como a palestra pode refletir no público do Estado?

Vantuir: no documentário Travessias, cruzamos todos os Estados Unidos, o Uruguai e sete estados brasileiros. A gente passou aqui e entrevistou uma pessoa que foi vítima da enchente. Fomos em Lajeado, em Cruzeiro do Sul — a cidade desapareceu praticamente.

E foi muito emblemático porque o senhor Milton foi a pessoa que perdeu a esposa num resgate, onde o helicóptero arrebentou o cabo. Ele narra para nós essa história, que viu acontecendo, mas hoje tem uma mensagem de otimismo. Essa pessoa tem todo o motivo do mundo para ser amargurada, para se fechar, mas ele multiplica essa história. Brotaram muitas dessas histórias.

GZH: e como você encontra essas pessoas para contarem suas histórias?

Vantuir: as pessoas recomendam meu trabalho e vou atrás dessa história no momento que uma viagem ou um projeto estiver passando por lá. Mas acontecem coisas fantásticas, principalmente fora do país, onde há encontros. Não são histórias minhas, eu sou um mensageiro, mas essas pessoas têm algo especial.

Tem uma frase que diz que você só vai saber a força que tem na hora que você realmente precisa ser forte. E se você perguntasse para qualquer pessoa dessas se ela teria força antes do que passaram, provavelmente diriam que não. Então, eu acho que cada um tem essa potência dentro de si para enfrentar.