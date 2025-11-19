Geral

Sobre duas rodas
Notícia

"Vi vários fins de mundo", diz Mensageiro da Paz da Unesco que traz palestra para Passo Fundo

Vantuir Boppre aborda em sua apresentação histórias de superação coletadas em viagem de moto por 16 países e faz paralelo com as enchentes no RS. Documentarista tem 10 obras lançadas 

Kimberlly Kappenberg

