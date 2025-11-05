Uso de drones e mergulho a 17 metros: buscas por desaparecido na barragem de Ernestina chegam ao quarto dia

Corpo de Bombeiros trabalha no local há quatro dias. 3° BABM / Divulgação

As buscas por Lucas Queiroz, 28 anos, seguem em andamento na barragem de Ernestina, no norte do Estado. O Corpo de Bombeiros trabalha desde a noite de domingo (2) no local.

O rapaz estava em uma embarcação com amigos quando caiu na água e não conseguiu retornar à superfície. Eles estavam a cerca de 200 metros da margem.

Os bombeiros foram acionados por volta de 20h30min e iniciaram as buscas com equipes de mergulho, uso de drones, GPS, sonares e patrulhamento aquático. A área acessada pelos mergulhadores varia de nove a 17 metros de profundidade.

— Como era noite no momento do acidente, fica mais difícil dos outros ocupantes precisarem o local exato onde ele caiu. As buscas só são encerradas após a localização — disse o tenente Bairros, que coordena a equipe de mergulho.

Até as 10h30min desta quarta-feira (5), Lucas ainda não havia sido encontrado pelas equipes de resgate.



