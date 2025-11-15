Todos os réus do caso Cohab foram julgados; veja quem foi condenado e quem foi absolvido

Casa onde ocorreu o crime fica no bairro Cohab, em Passo Fundo. Juliano Castro / Agencia RBS

Com a condenação dos irmãos Fernanda Rizzotto e Claudiomir Rizzotto, neste sábado (15), todos os cinco indiciados pela Polícia Civil e acusados pelo Ministério Público de participação no triplo homicídio da Cohab, em Passo Fundo, foram a julgamento.

Eleandro Roso, Luciano Costa dos Santos — o Costinha —, Fernanda e Claudiomir foram todos condenados pelos assassinatos de Alessandro dos Santos, 35 anos, Kétlyn Padia dos Santos, 15 anos, e Diênifer Padia, 26 anos. Apenas Monalisa Kich foi absolvida das acusações.

Porém, este pode não ser o fim do caso. Os executores do crime, que de fato mataram as três vítimas, nunca foram identificados. Eles seriam dois homens que estiveram na casa da família antes dos assassinatos em 2020.

Já entre os condenados pelo triplo homicídio qualificado, as penas determinadas após os júris variam de 57 anos até 74 anos de prisão. Confira a seguir o que aconteceu com cada réu do processo:

Eleandro Roso

Teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer Padia (vítima), que resultou em um filho. Diênifer era ex-funcionária e moradora da granja de Roso.

Marido de Fernanda Rizzotto decidiu, com a esposa, matar Diênifer após a descoberta da traição e do filho fora do casamento.

Foi julgado e condenado em 2022. Está preso e cumpre pena de 69 anos e seis meses de reclusão por envolvimento nas mortes.

Fernanda Rizzotto

Fernanda, ao centro, durante seu julgamento. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Esposa de Eleandro Roso, ao descobrir o relacionamento do marido com Diênifer, elabora um plano para matá-la. Com a ajuda do irmão, Claudiomir Rizzotto, contrata Costinha para executar o crime.

Foi julgada, confessou o crime e acabou condenada neste sábado (15). Vai cumprir pena de 74 anos e um mês de reclusão por envolvimento nas mortes.

Claudiomir Rizzotto

Claudiomir durante o júri. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Irmão de Fernanda Rizzotto, ajudou a contratar o ex-policial militar Luciano Costa dos Santos para executar ou contratar um matador de aluguel para assassinar Diênifer.

Ficou foragido da Justiça por quatro anos, até ser capturado e preso após negociações em novembro de 2024.

Foi julgado e condenado neste sábado (15). Vai cumprir pena de 68 anos e um mês de reclusão por envolvimento nas mortes.

Luciano Costa dos Santos

Costinha durante seu julgamento, em setembro de 2025. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Costinha é um ex-policial contratado por Claudiomir Rizzotto para ajudar a matar, ou contratar um matador de aluguel, para assassinar Diênifer.

Companheiro de Monalisa Kich à época do crime, passou por dois julgamentos. O primeiro, realizado em 2024, foi anulado por contradições no resultado.

O segundo júri aconteceu em setembro deste ano e condenou Costinha a 57 anos de prisão. Ele está preso.

Monalisa Kich

Companheira de Costinha à época do crime, também foi julgada em 2024 por envolvimento nos assassinatos. Ela foi absolvida das acusações pelo júri.

Relembre o crime

Diênifer Padia (E), Alessandro e Kétlyn foram mortos por asfixia. Montagem sobre fotos: / Arquivo Pessoal

Na noite de 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, na Rua Ernesto Ferron, bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas eram Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26.

O alvo do crime era Diênifer, enquanto as outras duas vítimas foram assassinadas como queima de arquivo. Na hora do crime, havia seis pessoas na casa. As três que foram mortas e mais três crianças, filhas de Diênifer.

Na casa dos fundos, estava a esposa de Alessandro. Uma das crianças foi quem saiu do local, avisou os vizinhos e pediu ajuda.

Quando a polícia chegou à casa, encontrou as três vítimas já sem vida. Elas foram asfixiadas com o uso de enforca-gatos.