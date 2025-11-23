Temporal e granizo causam estragos em Erechim

Uma intensa queda de granizo causou estragos na tarde deste domingo (23) em Erechim, no norte gaúcho. A chuva intensa começou por volta das 16h40min e atingiu vários bairros da cidade.
As pedras de gelo atingiram diversas residências e veículos, causando danos e destelhamentos. Vídeos gravados por moradores mostram o tamanho e volume do granizo (assista abaixo). Em alguns casos, as pedras tinham o tamanho de ovos de galinha.
Conforme o vice-prefeito de Erechim Flavio Tirello, cerca de 30 mil residências foram afetadas. Tirello também salientou que a UPA da cidade será aberta, pois o hospital já está lotado. Há relatos de feridos com cortes por estilhaços e telhas.
Conforme relatos de moradores, o primeiro município atingido pelo granizo foi Itatiba do Sul, por volta das 16h30min. Em Erechim, há registro de estragos nos seguintes bairros:
- Centro
- Balvedi
- Zimmer
- Jabuticabal
- Vagnes
- Maria Clara
- Demoliner
- Linho
- Novo Atlântico
- Esperança
- Frinape
- São Caetano
- Caitá
- Cerâmica
- Linha Pacuetti
- Loteamento Cotrel
- Bela Vista
- Redenção
- Paiol.
Algumas regiões da cidade estão com falta de luz e instabilidade na conexão de internet e telefonia.
Orientação aos atingidos
A orientação, no momento, é que os atingidos procurem a sede do Grupo de Resposta a Urgências e Emergências (Grau), onde equipes da Força Voluntária e Defesa Civil fazem a distribuição de lonas. O endereço é Avenida Caldas Júnior, 597 — bairro Três Vendas.
A Defesa Civil Regional também está em deslocamento para prestar apoio aos afetados em Erechim.
— Erechim inteiro foi atingido por esse granizo. Solicitamos a todos que precisam de lona, neste primeiro momento, venham até a sede do Grau. Tem bastante demanda e a gente não consegue levar até os endereços. Mais tarde, todos serão atendidos, mas venham aqui para minimizar o desastre — disse Ronaldo Mânica, da Defesa Civil de Erechim.
Números de emergência
- 199
- 160
Governador Eduardo Leite se pronuncia após temporal
Alerta de temporal
O Inmet emitiu um alerta laranja para o Sul do Brasil, que abrange o extremo norte gaúcho na divisa com Santa Catarina. O instituto aponta para perigo de tempestade, em vigor das 9h deste domingo (23) até as 10h de segunda-feira (24).
Há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo, com estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.