Temporal e granizo causam estragos em Erechim

Uma intensa queda de granizo causou estragos na tarde deste domingo (23) em Erechim, no norte gaúcho. A chuva intensa começou por volta das 16h40min e atingiu vários bairros da cidade.

As pedras de gelo atingiram diversas residências e veículos, causando danos e destelhamentos. Vídeos gravados por moradores mostram o tamanho e volume do granizo (assista abaixo). Em alguns casos, as pedras tinham o tamanho de ovos de galinha.

Conforme o vice-prefeito de Erechim Flavio Tirello, cerca de 30 mil residências foram afetadas. Tirello também salientou que a UPA da cidade será aberta, pois o hospital já está lotado. Há relatos de feridos com cortes por estilhaços e telhas.

Conforme relatos de moradores, o primeiro município atingido pelo granizo foi Itatiba do Sul, por volta das 16h30min. Em Erechim, há registro de estragos nos seguintes bairros:

Centro

Balvedi

Zimmer

Jabuticabal

Vagnes

Maria Clara

Demoliner

Linho

Novo Atlântico

Esperança

Frinape

São Caetano

Caitá

Cerâmica

Linha Pacuetti

Loteamento Cotrel

Bela Vista

Redenção

Paiol.

Algumas regiões da cidade estão com falta de luz e instabilidade na conexão de internet e telefonia.

Orientação aos atingidos

A orientação, no momento, é que os atingidos procurem a sede do Grupo de Resposta a Urgências e Emergências (Grau), onde equipes da Força Voluntária e Defesa Civil fazem a distribuição de lonas. O endereço é Avenida Caldas Júnior, 597 — bairro Três Vendas.

A Defesa Civil Regional também está em deslocamento para prestar apoio aos afetados em Erechim.

— Erechim inteiro foi atingido por esse granizo. Solicitamos a todos que precisam de lona, neste primeiro momento, venham até a sede do Grau. Tem bastante demanda e a gente não consegue levar até os endereços. Mais tarde, todos serão atendidos, mas venham aqui para minimizar o desastre — disse Ronaldo Mânica, da Defesa Civil de Erechim.

Números de emergência

199

160

Governador Eduardo Leite se pronuncia após temporal

Alerta de temporal

O Inmet emitiu um alerta laranja para o Sul do Brasil, que abrange o extremo norte gaúcho na divisa com Santa Catarina. O instituto aponta para perigo de tempestade, em vigor das 9h deste domingo (23) até as 10h de segunda-feira (24).