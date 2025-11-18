Geral

Suspeito de matar homem a tiros no bairro Annes se apresenta à polícia em Passo Fundo

Ele disse que agiu em legítima defesa e foi liberado em seguida. A Polícia Civil investiga o caso

Tatiana Tramontina

