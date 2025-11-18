Suspeito de matar homem a tiros no bairro Annes se apresenta à polícia em Passo Fundo

O suspeito de matar um homem a tiros no último domingo (16) em Passo Fundo, no norte do Estado, se apresentou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na tarde de segunda-feira (17).

O caso aconteceu no bairro Annes, por volta de 1h. Segundo registrado no boletim de ocorrência, um homem morreu e outro ficou ferido após irem cobrar uma dívida.

Um deles estaria portando uma arma de fogo e, durante um desentendimento, o suspeito tomou a arma e disparou contra a dupla.

A vítima foi identificada como Diônatan da Silva, 33 anos. O ferido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Conforme a delegada Daniela Minetto, o suspeito estava acompanhado de advogado e disse que agiu em legítima defesa. Ele foi liberado em seguida.