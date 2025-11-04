Geral

Norte do RS
Notícia

Sarandi decreta situação de emergência após queda de granizo que danificou 500 casas

Dois postos de saúde e 11 escolas tiveram as atividades suspensas em razão dos estragos. Defesa Civil segue levantamento dos prejuízos

Rebecca Mistura

