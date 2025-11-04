Sarandi decreta situação de emergência após queda de granizo que danificou 500 casas

Pedras de granizo acumularam em rodovia que dá acesso à cidade após chuva. Arquivo pessoal / Divulgação

A prefeitura de Sarandi, no norte do Estado, decretou situação de emergência nesta terça-feira (4) em razão da chuva de granizo que atingiu o município na tarde de segunda (3).

De acordo com o prefeito Pablo Mari, pelo menos 500 residências tiveram danos estruturais, principalmente nos telhados. A Defesa Civil confirmou que há 120 pessoas desalojadas, que estão recolhidas em casas de familiares. O abrigo do município foi ativado, mas não está em uso.

A Defesa Civil distribuiu mais de 10 mil metros quadrados de lona para as famílias atingidas. Não há registro de feridos.

Dois postos de saúde não funcionaram e 11 escolas — sendo 10 municipais e uma estadual — suspenderam as aulas nesta terça-feira, sem previsão de retorno das atividades.

— Hoje esperamos receber telhas pela Defesa Civil estadual para começar a consertar os telhados antes da chuva retornar — disse o prefeito.

Na área rural, lavouras de trigo, milho e produção frutífera registraram prejuízos. A Emater realiza o levantamento dos estragos.

Granizo atingiu toda a cidade

A queda de granizo começou por volta das 15h30min e durou entre 20 e 30 minutos. Pessoas registraram o acúmulo de pedras de gelo nas estradas que dão acesso à cidade, lavouras e ruas de Sarandi (assista acima).

Conforme a Climatempo, o temporal foi causado pelo encontro de uma massa de ar quente, que elevou a temperatura no município, com uma atmosfera úmida sobre o Estado.