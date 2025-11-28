Santinha de Passo Fundo: há 60 anos, Maria Elizabeth mobiliza fiéis em busca de milagres

Morte da jovem completa 60 anos nesta sexta-feira. Eduarda Costa / Agencia RBS

Seis décadas após sua morte, a jovem Maria Elizabeth de Oliveira segue mobilizando fiéis em Passo Fundo, no norte do Estado. Conhecida como a “santinha" da cidade, ela reúne devotos que visitam seu túmulo para pedir graças e agradecer com rosas vermelhas — as flores favoritas da adolescente.

A jovem morreu em 1965, aos 14 anos, após ser atropelada por uma Kombi na Avenida Presidente Vargas, na esquina com a rua Padre Valentin. Antes do acidente, ela detalhou inúmeras vezes aos amigos e familiares como seria a própria morte. O episódio reforçou a crença que se formou ao redor de seu nome.

O túmulo de Maria Elizabeth, que está enterrada no Cemitério Vera Cruz, é repleto de bilhetes, cartas e até recados escritos diretamente nas paredes. No chão, as rosas vermelhas como agradecimento à adolescente.

Entre os fiéis, existe a crença de que sentir o perfume de rosas durante a oração é um sinal de que o pedido será atendido.

— Tive um problema de saúde bem sério nas pernas. Pedi a ela que me ajudasse, precisava voltar a trabalhar, e hoje vim agradecer. Tenho muita fé na santinha — comenta o auxiliar de serviços gerais, Dilamar Barssegio, 56 anos.

Tem também quem viaje de longe para prestar sua homenagem à santinha. Maria de Lourdes Tonello, 72 anos, veio de Chapecó (SC) para uma consulta médica e dedicou alguns minutos para visitar o jazigo de Maria Elizabeth:

— Há alguns anos, meu filho sofreu um acidente de motocicleta, e a Maria Elizabeth me ajudou demais. Ele está curado, já me deu netos, então é preciso agradecer.

Leia Mais Considerada santa popular, Maria Elizabeth atrai devotos ao norte gaúcho

Quem está diariamente no local também cria laços com a história da jovem. Funcionária pública no cemitério, Leila Pereira de Oliveira, 43 anos, conta que costuma cuidar das flores e da limpeza ao redor do túmulo. Ela também viveu sua própria graça:

— Tive um problema de saúde no fígado e ela me curou. Pedi com muita fé. Disse a ela que não tinha condições de comprar um buquê de rosas, mas ajudo ela como posso, estou sempre ali porque ela merece.

Celebrações

A expectativa da prefeitura é de que a data de aniversário de morte de Maria Elizabeth, nesta sexta-feira (28), deve movimentar o cemitério, com visitantes vindo de fora da cidade para visitar o túmulo.

A arquidiocese fará missas em intenção a Maria Elizabeth na Catedral Metropolitana e no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Leia Mais Arquidiocese encerra etapa local do processo de beatificação e canonização do Monsenhor Benvegnú

Catedral

Horários : na sexta-feira (28) ao meio-dia; no sábado (29) às 18h; e no domingo (30) às 9h, 10h30min, 18h e 20h

: na sexta-feira (28) ao meio-dia; no sábado (29) às 18h; e no domingo (30) às 9h, 10h30min, 18h e 20h Onde: Avenida General Neto, 449 - Centro

Santuário

Horários : no domingo (30) às 8h30min e às 16h

: no domingo (30) às 8h30min e às 16h Onde: RS-153, bairro Jardim América