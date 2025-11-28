Geral

Devoção
Notícia

Santinha de Passo Fundo: há 60 anos, Maria Elizabeth mobiliza fiéis em busca de milagres

Túmulo da jovem, que previu a própria morte aos 14 anos, continua a atrair devotos de diversas regiões. Fim de semana será marcado por missas em sua homenagem

Eduarda Costa

