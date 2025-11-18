Geral

Painel Personalidades 
Notícia

Reunião almoço marca despedida de Lisete e Alcir Biazi do Clube Comercial 

Casal de empreendedores foi homenageado em evento que aconteceu nesta terça-feira (18). Após 30 anos, dupla deixará o bufê do clube

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS