Reunião almoço marca despedida de Lisete e Alcir Biazi do Clube Comercial 

Casal foi homenageado no Painel Personalidades promovido pela CDL Passo Fundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

Lisete e Alcir Biazi foram os homenageados do último Painel Personalidades de 2025 promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Passo Fundo. O evento marca a despedida do casal que há 33 anos é responsável pelo bufê do Clube Comercial.

Conhecidos por serem as mãos por trás do menu de cada atividade promovida no clube, eles encerram a trajetória no local com a realização de 8 mil eventos. O casal agora projeta novos caminhos.

— Hoje subimos no palco em que vimos nossos filhos crescerem e brincarem. Contamos um pouco do que foi essa parceria de 30 anos, falamos de como era o clube antes de assumirmos e como orgulhosamente fizemos nosso trabalho — resume Lisete.

Lisete apresentou a trajetória do casal até o sucesso no Clube Comercial. Eduarda Costa / Agencia RBS

Ela e o marido Alcir se despedem oficialmente do ciclo no Clube Comercial no próximo dia 31 de dezembro.

— Refletimos que queremos dar uma “segurada”, fazer menos e tornar o trabalho mais light. Devemos seguir na área dos eventos, com a ajuda do nosso filho Francisco, mas será algo leve — adianta Alcir, sem ainda revelar o futuro negócio.

O presidente da CDL Passo Fundo, Evandro Pereira da Silveira, valorizou a parceria com o casal e adiantou que o futuro do bufê do Clube Comercial ainda é analisado:

— Eles estão aqui por serem grandes empreendedores do ramo dos eventos, referência de profissionalismo. Temos uma parceria de 30 anos de eventos, reuniões, almoços, posses e demais momentos marcantes. Ainda precisamos entender direitinho como fazer a sucessão, é uma incógnita que dá um frio na barriga.