Quem era o jornalista que morreu após incêndio em garagem: "Visionário muito à frente de sua época"

Helmuth Walter Schmitt-Prym faleceu após 33 dias de internação, por insuficiência respiratória. Ele era referência no jornalismo da Região Norte e na atuação comunitária

