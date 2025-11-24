Quase centenário, Solar do Glória vai ganhar iluminação especial; conheça a história

Prédio foi restaurado em 1998. Marcolina Torres Ataíde / Arquivo Pessoal

Um dos edifícios mais emblemáticos de Passo Fundo, o Solar do Glória entra em uma nova fase nesta semana: a estrutura quase centenária passará a contar com iluminação permanente na fachada a partir de terça-feira (25).

O momento marca uma nova etapa na preservação do prédio construído em 1927, que sediou por décadas o Hotel Glória — estrutura inaugurada em período de grande transformação para Passo Fundo e que foi um dos símbolos do crescimento da cidade.

O prédio que tanto chamou a atenção pela arquitetura e refinamento teve grandes nomes entre os hóspedes — entre eles, o ex-presidente Getúlio Vargas, que discursou para os passo-fundenses em uma das sacadas do edifício.

A iluminação permanente tem a ver com um desejo antigo da família da atual proprietária, Marcolina Torres Ataíde. Ela assumiu a gestão em 2021, depois da morte do marido, Danilo Tatim dos Santos, que comprou e restaurou o prédio a partir de 1998.

— Ele (o marido) dizia que, se iluminássemos esse prédio por fora, faria muita diferença. Resolvi seguir essa ideia dele, trabalhando com os pés no chão. Vai ficar lindo — disse a atual proprietária.

O projeto de iluminação contempla 150 metros de fita LED delineando os níveis do prédio, além de mais de cem spots de luz âmbar para valorizar cada detalhe arquitetônico.

Na semana de inauguração, as luzes ficarão acesas das 19h às 7h. Depois disso, a iluminação será das 19h até 1h. Em eventos especiais, como celebrações no Solar, a iluminação poderá ficar ligada durante toda a noite; há um timer manual para esse tipo de necessidade.

"Marco visual para Passo Fundo"

Quando o casal Danilo e Marcolina compraram o prédio, em 1998, a ideia inicial era demolir a estrutura. Os dois, porém, decidir apostar na restauração.

Com o apoio de um arquiteto, mantiveram a fachada original e recriaram os ornamentos e desenhos arquitetônicos a partir de fotos antigas. O interior do prédio, antes todo em madeira, foi reconstruído com técnica moderna, mas respeitando a memória do local.

Em 2014, o prédio foi tombado pelo município de Passo Fundo como patrimônio histórico-cultural, que reconheceu a importância arquitetônica, histórica e simbólica da edificação.

Hoje, o prédio abriga salas comerciais e a casa de eventos Solar Glória Eventos, comandada por Marcolina. Na cerimônia que inaugurará a iluminação do prédio, haverá música, recepção ao público, imagens aéreas captadas por drones e uma breve bênção:

​— O Solar do Glória é um cartão-postal, um marco visual de Passo Fundo. Com a restauração e agora com as luzes, estou presenteando a cidade com sua própria história — pontuou a proprietária.