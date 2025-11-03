Programa Família Acolhedora tem inscrições abertas em Passo Fundo

O programa Família Acolhedora está com as inscrições abertas a partir desta segunda-feira (3), em Passo Fundo. O serviço possibilita que famílias acolham crianças e adolescentes afastados do convívio familiar de origem como medida de proteção, devido a situações de violação ou ameaça de seus direitos. As famílias podem se cadastrar até 20 de novembro.
No programa, são acolhidos crianças e adolescentes de zero a 17 anos, especialmente aqueles que, na avaliação da equipe técnica do serviço da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Semcas), tenham possibilidades de retorno à família de origem.
Apesar do apoio, o acolhimento não é uma adoção, ou seja, o objetivo é manter a relação com o núcleo familiar e melhorar as suas condições de retorno.
O programa tem uma média de 15 crianças e adolescentes aptos para serem acolhidos, mas tudo depende das condições com que eles chegam à etapa de acolhimento. A meta é ter um número equivalente de famílias cadastradas e ativas.
Como se inscrever
O primeiro passo para quem tem interesse em acolher é se inscrever pelo formulário da prefeitura. Depois, a equipe do serviço fará contato com quem inicialmente se encaixar no perfil.
As famílias cadastradas passam por um processo de seleção e capacitação, além de receberem suporte financeiro de um salário e meio por criança e acompanhamento técnico. As seleções serão feitas até o dia 20 de novembro.
O acolhimento não tem prazo certo para terminar. As crianças e adolescentes podem ser acolhidas por alguns dias, ou estender-se pelo tempo necessário até a regularização da situação em que se encontra.
Quem pode ser Família Acolhedora
De acordo com lei municipal, podem candidatar-se ao acolhimento familiar, pessoas e famílias que:
- Tenham interesse e disponibilidade para oferecer o cuidado e a proteção necessária a criança ou adolescente enquanto estes precisarem
- Integrem a faixa etária de 21 a 65 anos de idade, respeitando a diferença de 16 anos entre a criança ou adolescente acolhido e o adulto responsável
- Declarem desinteresse em adoção
- Residam em Passo Fundo
- Apresentem boas condições de saúde física e mental
- Possuam bons antecedentes.