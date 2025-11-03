Programa Família Acolhedora tem inscrições abertas em Passo Fundo

No programa, são acolhidos crianças e adolescentes de zero a 17 anos. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O programa Família Acolhedora está com as inscrições abertas a partir desta segunda-feira (3), em Passo Fundo. O serviço possibilita que famílias acolham crianças e adolescentes afastados do convívio familiar de origem como medida de proteção, devido a situações de violação ou ameaça de seus direitos. As famílias podem se cadastrar até 20 de novembro.

No programa, são acolhidos crianças e adolescentes de zero a 17 anos, especialmente aqueles que, na avaliação da equipe técnica do serviço da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Semcas), tenham possibilidades de retorno à família de origem.

Apesar do apoio, o acolhimento não é uma adoção, ou seja, o objetivo é manter a relação com o núcleo familiar e melhorar as suas condições de retorno.

O programa tem uma média de 15 crianças e adolescentes aptos para serem acolhidos, mas tudo depende das condições com que eles chegam à etapa de acolhimento. A meta é ter um número equivalente de famílias cadastradas e ativas.

Como se inscrever

O primeiro passo para quem tem interesse em acolher é se inscrever pelo formulário da prefeitura. Depois, a equipe do serviço fará contato com quem inicialmente se encaixar no perfil.

As famílias cadastradas passam por um processo de seleção e capacitação, além de receberem suporte financeiro de um salário e meio por criança e acompanhamento técnico. As seleções serão feitas até o dia 20 de novembro.

O acolhimento não tem prazo certo para terminar. As crianças e adolescentes podem ser acolhidas por alguns dias, ou estender-se pelo tempo necessário até a regularização da situação em que se encontra.

Quem pode ser Família Acolhedora

