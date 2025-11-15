Professora morre após sofrer choque elétrico com lavadora de alta pressão

Uma mulher, identificada como Juliana Sarturi Patias, de 48 anos, morreu no final da tarde da última sexta-feira (14), após sofrer uma descarga elétrica em Jóia, cidade no noroeste do Estado. O caso aconteceu na localidade de Potreirinhos, no interior do município.
Segundo a Brigada Militar, Juliana manuseava uma lavadora de alta pressão quando foi atingida pela corrente. Ela foi encontrada já sem vida por um funcionário da propriedade. O homem relatou ter levado uma leve descarga ao tentar socorrê-la, mas não chegou a ser ferir.
Juliana era professora e trabalhava na Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Mastela. Ela era filha de Valdir Sarturi, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Jóia.
A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Peritos estiveram no local realizando os levantamentos técnicos. O corpo foi encaminhado para necropsia.
