Prefeitura de Passo Fundo anuncia pacote com mais de R$ 500 milhões em obras

Investimentos incluem escolas, unidades de saúde e espaços públicos nos bairros. Empreendimentos devem ser entregues até 2028

