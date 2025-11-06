Prefeitura de Passo Fundo anuncia pacote com mais de R$ 500 milhões em obras

A prefeitura de Passo Fundo anunciou na tarde desta quinta-feira (6) o pacote de obras Acelera Infraestrutura, com investimentos previstos até 2028. Ao todo, serão mais de R$ 500 milhões aplicados em diversas áreas da cidade.
Segundo a prefeitura, o programa reúne obras em execução e próximos projetos, com valores estimados de R$ 180 milhões já em andamento e R$ 320 milhões a serem executados nos próximos anos.
— Passo Fundo vive um momento histórico de expansão. Estamos falando de obras que vão impactar diretamente o dia a dia das pessoas e preparar a cidade para o futuro — disse o prefeito Pedro Almeida.
As obras federais e estaduais terão o apoio de recursos próprios da prefeitura, informou o Executivo. Nesta quinta-feira, o Município encaminhará à Câmara um projeto de lei que autoriza a contratação de financiamento de até R$ 150 milhões, para complementar os recursos necessários para as obras anunciadas.
Veja quais as obras do pacote a seguir:
Obras em execução
Intervenções com entrega prevista até 2028:
- Trevo do Distrito Industrial Valinhos (maio/2026)
- Reforma geral do Hospital Municipal Dr. César Santos (maio/2026)
- Acesso a São Roque (março/2026)
- Nova Escola de Educação Infantil Cesar Santos (julho/2026)
- Acesso Industrial Invernadinha (setembro/2026)
- Novas UBSs Nossa Senhora Aparecida e Vila Mattos/Maggi (setembro/2026)
- Minha Rua com Asfalto – 5ª edição (setembro/2026)
- Novas Escolas de Educação Infantil Cidade Nova/Victor Issler e Zachia (dezembro/2026)
- Be8 – nova planta de etanol (junho/2027)
- Pacote de obras da Saúde (agosto/2028)
Próximas obras
- Cidade da Polícia e Loteamento Novo Zachia
- Segunda etapa da Avenida Presidente Vargas
- Nova Escola de Ensino Fundamental Petrópolis
- Revitalização da Avenida Morom
- Revitalização de vias urbanas
- Nova Escola José Antônio Falcão
- Obras de drenagem nos bairros Manoel Portela, Costa Verde e Vila Luiza
- Novo pacote de obras do interior
- Implantação do Multi Gare, com quatro unidades nos bairros Petrópolis, São Cristóvão, Xangri-lá e Zacchia
- Obras nos trevos Roselândia, Caravela e Santa Marta e revitalização da BR-285, em parceria com o Estado e órgãos federais.