Prefeitura de Passo Fundo anuncia pacote com mais de R$ 500 milhões em obras

A prefeitura de Passo Fundo anunciou na tarde desta quinta-feira (6) o pacote de obras Acelera Infraestrutura, com investimentos previstos até 2028. Ao todo, serão mais de R$ 500 milhões aplicados em diversas áreas da cidade.

Segundo a prefeitura, o programa reúne obras em execução e próximos projetos, com valores estimados de R$ 180 milhões já em andamento e R$ 320 milhões a serem executados nos próximos anos.

— Passo Fundo vive um momento histórico de expansão. Estamos falando de obras que vão impactar diretamente o dia a dia das pessoas e preparar a cidade para o futuro — disse o prefeito Pedro Almeida.

As obras federais e estaduais terão o apoio de recursos próprios da prefeitura, informou o Executivo. Nesta quinta-feira, o Município encaminhará à Câmara um projeto de lei que autoriza a contratação de financiamento de até R$ 150 milhões, para complementar os recursos necessários para as obras anunciadas.

Veja quais as obras do pacote a seguir:

Obras em execução

Intervenções com entrega prevista até 2028:

Trevo do Distrito Industrial Valinhos (maio/2026)

Reforma geral do Hospital Municipal Dr. César Santos (maio/2026)

Acesso a São Roque (março/2026)

Nova Escola de Educação Infantil Cesar Santos (julho/2026)

Acesso Industrial Invernadinha (setembro/2026)

Novas UBSs Nossa Senhora Aparecida e Vila Mattos/Maggi (setembro/2026)

Minha Rua com Asfalto – 5ª edição (setembro/2026)

Novas Escolas de Educação Infantil Cidade Nova/Victor Issler e Zachia (dezembro/2026)

Be8 – nova planta de etanol (junho/2027)

Pacote de obras da Saúde (agosto/2028)

Próximas obras