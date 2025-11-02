Geral

Finados
Notícia

Por que uma cidade do norte gaúcho cola cartazes com notas de falecimento nas ruas há mais de 50 anos

Tradição mantida por funerárias é vista como particularidade do município e resiste à era digital. Comércios já deixaram espaço reservado para folhas de despedidas

Alessandra Hoppen

