Por que uma cidade do norte gaúcho cola cartazes com notas de falecimento nas ruas há mais de 50 anos

Em meio ao vaivém que movimenta as ruas de Carazinho, município de 64 mil habitantes do norte gaúcho, um rito discreto e simbólico chama a atenção de quem passa pelo centro da cidade: são cartazes com notas de falecimento fixados em fachadas de comércios e em postes a cada novo funeral.
A prática, mantida no município há mais de 50 anos, reflete um mecanismo de comunicação comunitária que, em tempos onde os meios digitais ainda não eram comuns, servia como a principal forma de informar sobre as despedidas que aconteciam na cidade.
O costume, tanto por parte das funerárias que colam os cartazes quanto da comunidade que confere o informativo, é tão enraizado no município que muitos moradores acreditam ser algo comum também em outras cidades — o que não acontece. Conforme o Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS), não há registros de outros municípios que realizem tal ação.
— Lembro que quando eu era criança andava pelo centro com minha mãe e ela sempre parava para ver as notas de falecimento. Isso sempre foi algo natural e eu acreditava que era algo normal em todo lugar — confirmou uma moradora da cidade.
Tradição de décadas
Mesmo entre os proprietários mais antigos de funerárias de Carazinho, o início da prática é difícil de precisar. De acordo com a Funerária Adam, uma das pioneiras no município, o costume teve início há 55 anos, quando as notas de falecimento ainda eram feitas manualmente em gráficas, uma a uma, e coladas pelas ruas.
A cada novo funeral, agentes funerários imprimem e fixam os comunicados na parte central das Avenidas Flores da Cunha e Pátria. De acordo com a Funerária Nelson Karling, empresa com mais de 30 anos de atuação, as colagens tornaram-se um ritual entre os moradores.
— Há algum tempo tentamos encerrar as notas fixadas nas ruas, mas a comunidade reclamou e então voltamos com as colagens, porém em menor quantidade. Hoje temos somente alguns pontos específicos — disse a proprietária Samira Tissiani, ao informar que a empresa costuma colar em média 20 folhas por funeral.
Com a prática, comerciantes enxergaram uma oportunidade para atrair clientes que, a cada nova parada para ver quem morreu, também aproveitam para olhar as vitrines.
— As notas são coladas sempre nos mesmo lugares. Alguns comércios, inclusive, têm uma plaquinha de mármore feita exclusivamente para a colagem dos cartazes. Nós costumamos colar em média 40 cópias por funeral — disse a proprietária da Funerária Adam, Sabrina Adam.
De acordo com as duas funerárias, a ação é autorizada por boa parte do comércio e é realizada gratuitamente. No entanto, as colagens são feitas sempre mediante autorização da família do falecido.
Hoje, mesmo com os celulares e notificações instantâneas, os cartazes permanecem. E a população que os verifica, também.
— Sempre que passo na rua vejo uma ou outra pessoa para em frente a uma nota de falecimento. Então, sim, ainda tem gente que para pra ler — disse outra moradora.
— Já teve casos de pessoas que descobriram a morte de conhecidos por meio das notas coladas. E a população geralmente pergunta “o que aconteceu? Do que morreu?”. Então as pessoas ainda se interessam e questionam — completou Sabrina.