Polícia resgata 15 pássaros silvestres de cativeiro ilegal em Erechim

O 3º Batalhão Ambiental de Brigada Militar (BABM) resgatou 15 aves silvestres mantidas em cativeiro ilegal em Erechim, no norte do RS, na segunda-feira (17). O flagrante foi feito após denúncias.

Os policiais localizaram 13 aves em uma residência no bairro Vitória II. Entre as espécies estavam papagaio-verdadeiro, frade, sabiá-barranco, tiziu, pintassilgo, tecelão, sabiá-una e cardeal. Duas aves tinham anilhas falsificadas, configurando crime de falsificação de sinal público, além de infração ambiental.

Em outro local da cidade, durante patrulhamento, foram encontrados dois pássaros silvestres — um coleirinha e um cardeal — em gaiolas com alçapões, além de uma armadilha para captura.

Nos dois casos, não havia autorização do órgão ambiental competente para a criação das aves. Os responsáveis responderão pelos crimes previstos no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais.

As aves foram encaminhadas para avaliação veterinária e poderão ser devolvidas à natureza. Já gaiolas e armadilhas foram apreendidas e destruídas.