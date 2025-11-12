Polícia flagra 46 mil m² de desmatamento no norte do RS; três foram autuados

Só em uma propriedade de Getúlio Vargas foram 36 mil m² de destruição. 3º BABM / Divulgação

Apenas nesta semana, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) registrou 46,3 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS. Os flagrantes aconteceram nas cidades de Getúlio Vargas e Passo Fundo.

Uma pessoa foi autuada na terça-feira (11) e responderá por crime ambiental em Getúlio Vargas, pois não havia solicitado licença para o manejo. Mais de 3,6 hectares de vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica foram destruídos em uma propriedade no interior.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. A equipe realizou o levantamento fotográfico da propriedade com uma aeronave remotamente pilotada e fez a medição da área impactada pelo GPS.

Já em Passo Fundo, o desmatamento foi registrado na segunda-feira (10) em duas localidades do interior, também através de denúncias ao BABM. Dois boletins de ocorrência foram registrados.

Na primeira propriedade, 6,8 hectares de Mata Atlântica foram destruídos sem autorização do órgão ambiental competente. No segundo local, a equipe flagrou mais 3,5 hectares desmatados também sem licença para a intervenção na área.

Aumento dos casos em Passo Fundo

No início deste mês, outra denúncia já tinha levado os policiais a uma área de 47,3 mil metros quadrados de desmatamento em Passo Fundo. Na localidade de Nossa Senhora da Saúde, a destruição atingiu uma Área de Preservação Permanente (APP).

Foi no último dia 4 de novembro, quando o BABM flagrou o aterro e drenagem de um córrego e danos a araucárias. O responsável pela intervenção também não apresentou a licença do órgão ambiental.

Reserva protegida para preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade de solo, flora e fauna, uma APP é intocável, com limites de exploração estabelecidos por lei, em que não é permitida a exploração econômica direta. Podem incluir faixas marginais de rios, topos de morros e encostas.

O desmatamento florestal e o uso irregular do solo causam diversos impactos ao meio ambiente, prejudicando a biodiversidade e contribuindo para as mudanças climáticas. Conforme a Lei n.º 9.605/98, a pena varia de multa a detenção, entre um e três anos.