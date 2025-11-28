Polícia Civil investiga causas de acidente que matou médico de Passo Fundo na RS-406

Acidente aconteceu na última terça-feira. PN Notícia / Divulgação

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar eventuais responsabilidades e esclarecer a dinâmica do acidente que matou o pneumologista Saulo Cocio Martins Filho, 59 anos, na RS-406, no trecho entre Nonoai e Chapecó (SC). Os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) são aguardados.

De acordo com informações preliminares, o médico estaria tentando realizar uma ultrapassagem na última terça-feira (25). Ao avistar o carro na direção oposta, ele não teria tido tempo de manobrar para evitar a colisão. O delegado Ênio Tassi afirmou ao g1 que o trecho da rodovia registrou diversos acidentes fatais nos últimos meses.

Ele colidiu com um veículo que trafegava no sentido contrário. Apesar de ter sido levado a um hospital, Martins Filho não resistiu aos ferimentos.

O motorista e o passageiro do carro atingido foram ouvidos. O condutor realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. A polícia agora tenta localizar o motorista do caminhão que participava da ultrapassagem.

Pioneiro em cirurgias torácicas

Médico trabalhava no Hospital de Clínicas.

Natural de Porto Alegre, o médico era especialista em pneumologia, com quase três décadas de atuação. Ele era considerado uma referência na área e foi pioneiro em cirurgias torácicas no norte do RS.

Professor universitário há mais de uma década, lecionou em diversas instituições no RS, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Martins Filho conciliava os atendimentos e cirurgias com a docência: atuava nos cursos de Medicina da Atitus Educação de Passo Fuundo, desde 2018, e da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) de Chapecó, desde agosto deste ano.

O médico também trabalhava no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Em suas redes sociais, costumava enfatizar a dedicação "no cuidado integral de meus pacientes e na formação de novos profissionais, sempre orientado pela atualização constante'".

A cerimônia de despedida de Saulo ocorreu em Passo Fundo na quarta-feira (26). Ele deixa a esposa, Claudia, e as filhas, Mariana e Carolina.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul lamentou o falecimento e disse que Saulo "deixa um legado em sua especialidade".

Nota do Cremers

"O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) manifesta profundo pesar pelo falecimento do médico Saulo Cocio Martins Filho (Cremers 17343), aos 59 anos.

Natural Porto Alegre, formou-se pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1989. O reconhecido cirurgião torácico e pneumologista residia no município de Passo Fundo (RS), onde exercia sua atividade profissional como médico e professor, deixando um legado em sua especialidade no Norte do Rio Grande do Sul.

O Cremers estende suas condolências aos familiares do médico Saulo Cocio Martins Filho, bem como a seus amigos e colegas."

Nota da Atitus Educação

"A Atitus manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do professor do curso de Medicina, Dr. Saulo Cocio Martins Filho, ocorrido nesta terça-feira (25), em decorrência de um acidente de trânsito.

Médico cirurgião torácico reconhecido por sua competência e dedicação, o Dr. Saulo atuava no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e integrava o corpo docente da Atitus desde 2018, contribuindo de forma significativa para a formação de futuros profissionais da saúde.

Sua partida representa uma perda imensa para a comunidade acadêmica, para a área da saúde e para todos que tiveram o privilégio de conviver e aprender com ele. A Atitus se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e estudantes, desejando força e conforto neste momento de profunda dor."