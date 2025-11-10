Piloto gaúcho morre em queda de avião no interior do Mato Grosso

O piloto agrícola que morreu na queda de uma aeronave em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, foi identificado como Graciel Eduardo Toniazzo, 39 anos. Ele era natural de Sananduva, município de 16,4 mil habitantes do norte do RS.
O acidente ocorreu no sábado (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião agrícola perdeu altitude e caiu em uma área rural do município. Com o impacto, a aeronave pegou fogo.
O piloto, que estava sozinho a bordo, ficou preso às ferragens e morreu no local.
O velório e sepultamento de Graciel foi no domingo (9), em Campo Novo do Parecis, onde ele morava com a família. O piloto deixa a esposa e dois filhos.
Segundo a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que atendeu a ocorrência, as causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).