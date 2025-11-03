Geral

Sufoco
Notícia

Piloto de paramotor faz pouso forçado durante homenagem de Finados no cemitério de Sarandi; assista ao vídeo

Aeronave ultraleve teve falha mecânica durante voo baixo. Piloto pousou em árvore dentro de clube

Guilherme Canal

