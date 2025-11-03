Piloto de paramotor faz pouso forçado durante homenagem de Finados no cemitério de Sarandi; assista ao vídeo

Durante uma homenagem ao Dia de Finados, no último domingo (2), três amigos pilotos de paramotor decidiram realizar um sobrevoo no cemitério de Sarandi, no norte do Estado. Porém, uma falha no equipamento causou um pouso de emergência.
A ideia dos praticantes de paramotor era lançar pétalas de rosa sobre o cemitério da cidade, mas na terceira passagem sobre o local o motor da aeronave ultraleve apresentou uma pane e desligou.
O piloto Lucas Vecchia precisou agir rapidamente para encontrar um local de pouso seguro. Instrutor de paramotor em Erechim, também no norte gaúcho, ele tem ampla experiência na condução da aeronave e manejo em situações adversas.
Vecchia primeiro avistou um campo de futebol, que não conseguiu alcançar devido à baixa altitude. Ele acabou realizando um pouso forçado em uma pequena árvore dentro de um clube de Sarandi (veja abaixo).
— A gente normalmente voa alto. Nosso voo é um pouco mais alto do que essa altitude que eu estava no momento. Porém, para conseguir largar as pétalas e ficar um evento bacana e bonito para quem estava assistindo, eu tive que voar mais baixo — explica.
Segundo Vecchia, a falha ocorreu após o desprendimento de uma peça do equipamento. Por estar voando baixo para conseguir lançar as pétalas, ele tinha poucas opções de pouso, especialmente por estar sobre o centro da cidade.
Em condições normais, os voos são realizados em altitudes maiores, o que permite aos pilotos planar até locais seguros em caso de emergência, como campos ou lavouras.
— No que eu toquei a árvore, já praticamente fiquei de pé no chão. Só ficou mesmo realmente preso o parapente na árvore, depois a gente tirou. Deu tudo certo, correu tudo da melhor forma possível — avalia Vecchia.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.