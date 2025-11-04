Pelo menos 200 famílias são afetadas pela chuva de granizo em Sarandi 

Uma forte chuva de granizo atingiu o município de Sarandi, no norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (3), provocando estragos em casas, lavouras e ruas.

Em poucos minutos, o cenário da cidade mudou completamente: o acúmulo de pedras de gelo entupiu bueiros e calhas, e provocou pontos de alagamento na cidade.

De acordo com o sargento Matheus Rosa Machado, do Corpo de Bombeiros de Sarandi, o temporal começou por volta das 15h30min e durou cerca de 20 a 30 minutos.

— Foi um grande volume de chuva em pouco tempo, mas muito foi entupido devido às pedras. As calhas e bueiros ficaram sobrecarregados e isso gerou alagamentos em vários pontos — relatou.

Até o início da noite, 215 famílias já haviam recebido lonas para cobrir telhados e proteger móveis, em ação conjunta dos bombeiros, da Defesa Civil e da prefeitura de Sarandi.

— Entregamos mais de 18 rolos de lona e a expectativa é que esse número aumente, porque o prejuízo foi bem grande para a região. Felizmente não há registro de feridos até o momento, apenas danos patrimoniais — disse.

Segundo ele, a Defesa Civil do Estado já está no município, realizando um levantamento das casas atingidas para posterior envio de materiais de construção.

Os bombeiros orientam a população a não subir nos telhados para fazer reparos e desligar a energia elétrica. Famílias que não têm condições de retornar às casas foram encaminhadas ao pavilhão do bairro Kennedy, onde recebem abrigo e alimentação.