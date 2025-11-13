Passo Fundo tem quase 300 cartinhas para adoção na campanha Papai Noel dos Correios

Desde quarta-feira (12), as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção em Passo Fundo, no norte do Estado. Ao todo, são 296 pedidos de presentes escritos por crianças da cidade.

Neste ano, duas escolas com alunos em vulnerabilidade social participam da ação: uma estadual e outra municipal. O nome das instituições não é divulgado para preservar a identidade das crianças.

A adoção e entrega dos presentes deve ser feita até o dia 10 de dezembro na agência dos Correios da Rua Morom, no centro. No site da campanha, também é possível abrir as cartinhas virtualmente para conferir os pedidos e adotá-las.

— Já tivemos uma empresa da cidade que pegou 30 cartinhas e deve pegar mais 30. Outras nove pessoas também já adotaram. Quando a pessoa adota, já tiramos do site. Depois, as pessoas têm que trazer o presente com a cartinha para identificarmos — explica a gerente da agência, Eleandra Pereira.

Além de Passo Fundo, no Estado a campanha também acontece em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. A ação é realizada há mais de 35 anos.

Entre os presentes mais pedidos pelas crianças estão chuteiras de futsal e futebol de campo — cerca de 38 — bolas, canetas coloridas e livros Bobbie Goods para pintar, pulseiras, perfumes, carrinho de controle remoto e calça cargo.

