Geral

Memória
Notícia

Passo Fundo preserva história do ambientalismo com acervo digital do Gesp

Projeto financiado pelo Pró-Cultura RS vai disponibilizar documentos do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas até 2026. Arquivo reune fotos, jornais e dossiês de denúncias desde os anos 1970

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS