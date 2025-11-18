Geral

Patrimônio
Notícia

Passo Fundo planeja revitalizar Túneis da Literatura com conteúdo criado por estudantes

Estruturas pensadas para aproximar livros da população são alvo de vandalismo. Projeto de melhoria será incluído na Jornada de Literatura, mas sem prazo definido

Eduarda Costa

