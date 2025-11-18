Passo Fundo planeja revitalizar Túneis da Literatura com conteúdo criado por estudantes

Túneis têm apenas a estrutura metálica, sem cobertura e poesias nas laterais. Eduarda Costa / Agencia RBS

Criados para aproximar a literatura da população, sete túneis instalados nas praças de Passo Fundo, no norte do Estado, devem ser revitalizados. A obra, no entanto, ainda não tem data para ser executada, mas será incluída nas ações da Jornada Nacional de Literatura.

Os Túneis da Literatura estão em quatro praças da cidade. Do projeto inicial — que continha letras e poesias nas laterais de acrílico — restaram apenas as armações de ferro. A última manutenção foi realizada em outubro de 2021 e, desde então, as estruturas são alvo de vandalismo.

A revitalização passa pela prefeitura e pela câmara de vereadores. No último mês, o vereador Ronaldo Rosa (PSD) enviou ao Executivo um pedido de indicação para o novo projeto.

Ele sugere duas opções para o futuro dos túneis: a primeira busca trazer sentido novamente aos espaços, com colocação de poesias e fotografias. A segunda sugere a retirada das estruturas, caso não seja possível revitalizar.

— Precisamos retomar a ideia de sermos a Capital da Literatura, aproveitar essas estruturas que já tiveram investimento público no passado. Podemos contar com a ajuda das escolas, por exemplo. Mas, se não for possível fazer, devemos retirar, porque o esqueleto das estruturas atrapalha a utilização das praças — resume o vereador.

A indicação foi enviada ao Executivo no dia 23 de outubro. O prazo para retorno é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais um mês.

O que diz a prefeitura

A reportagem de GZH Passo Fundo questionou a prefeitura sobre o projeto. A assessoria informou que existe a ideia de revitalizar o espaço.

Entre as alternativas de viabilização está o apoio das escolas de ensino fundamental da rede municipal, que ficariam responsáveis pelo conteúdo dos túneis. A opção é incluir trabalhos, textos, desenhos ou poesias dos alunos.

A prefeitura disse ainda que o plano deve acontecer "junto às ações da Jornada de Literatura", ainda sem prazo. Quanto à retirada, foi informado que a alternativa "não esteve em discussão".