Passagem de ciclone deixa estragos no norte do Estado; veja a previsão para os próximos dias

Trecho da Rua Parobé, em Passo Fundo, ficou bloqueado com árvore caída. Günther Schöler / Agencia RBS

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul e outros Estados provocou grande volume de chuva em cidades do norte gaúcho. Em Passo Fundo, o acumulado desde o início das pancadas, na manhã de sexta-feira (7), é de 60 milímetros. A média para todo o mês de novembro é de 160mm.

Na cidade, as rajadas de vento mais fortes foram registradas durante a tarde, durante a passagem do ciclone, chegando a 72 km/h. Houve o registro de quedas de árvores, que chegaram a bloquear temporariamente o trânsito na região central.

Algumas casas no bairro Zachia foram destelhadas e a Defesa Civil Municipal distribuiu lonas para proteger as residências afetadas. Na madrugada deste sábado (8), por volta da 1h, os ventos foram de 41 km/h.

Árvore caiu sobre veículo no centro de Erechim. Nelsir Luterek / Roda de Cuia

Em Erechim, a Força Voluntária do Alto Uruguai registrou oito ocorrências por conta da chuva na tarde de sexta-feira. Houve uma queda de árvore na Avenida Maurício Cardoso, 10 residências destelhadas e alagamentos em sete casas e 12 ruas.

Os locais atingidos ficam nos bairros Centro, Paiol Grande, Presidente Vargas, Koller e Três Vendas. Por lá, o acumulado de chuva é de 31,8mm. Os ventos mais fortes foram registrados à 1h deste sábado, chegando a 47,9 km/h.

Outra cidade afetada pela tempestade foi Lagoa Vermelha. Por lá, as rajadas foram de 60,1 km/h na tarde de sexta-feira. Os acumulados de chuva são de 59,6mm. A cidade não teve registro de danos causados pelo ciclone.

Já em Soledade, o acumulado de chuva é de 100,8mm nas últimas 24 horas. Os ventos mais intensos foram registrados ainda na manhã de sexta, chegando a 61,2 km/h. Conforme a Defesa Civil da cidade, uma família teve a casa inundada. Os moradores não aceitaram deixar o local, e receberam lonas, cobertores e alimentos.

Em Frederico Westphalen, a Defesa Civil Regional registrou dois destelhamentos pontuais, em um galpão industrial e um depósito de madeira, sem feridos.

Acumulado de chuva no Norte

Soledade: 100,8 mm

Passo Fundo: 60,4 mm

Lagoa Vermelha: 59,6 mm

Erechim: 31,8 mm

Frederico Westphalen: 29,8 mm

Velocidade máxima do vento

Passo Fundo: 72 km/h

Soledade: 61,2 km/h

Lagoa Vermelha: 60,1 km/h

Erechim: 47,9 km/h

Frederico Westphalen: 44,6 km/h

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Previsão para os próximos dias

Neste sábado, o ciclone extratropical passa pelo Litoral, entre o sul e o sudeste do Estado, o que diminui a concentração de chuva nas regiões Norte, Noroeste e Oeste.

No domingo (9), o ciclone se afasta do Litoral e dá espaço para a entrada de uma alta pressão que vem do Uruguai, deixando o tempo estável novamente. O dia deve ser de céu entre poucas nuvens. A temperatura ao amanhecer permanecerá mais amena, mas, no decorrer do dia, pode subir um pouco mais do que no sábado.