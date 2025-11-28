Oficinas e seguradoras de Erechim têm alta demanda após estragos em veículos pelo granizo

Seguradoras intensificaram vistorias. Reprodução RBS TV / Divulgação

Vidros perfurados, faróis quebrados e lataria amassada são os principais danos nos veículos atingidos pela chuva de granizo que caiu no último domingo (23) em Erechim, no norte do Rs. Carros estacionados ao ar livre foram os mais afetados.

Segundo Beto Tirello, proprietário de uma mecânica, o movimento aumentou significativamente ao longo da semana. A mão de obra própria não foi suficiente, por isso ele está contando com o trabalho presencial de verificação e acompanhamento das seguradoras.

— Tivemos até então 1.500 atendimentos. Alguns casos podem resultar em perda total, outros em reparo. Isso depende da avaliação da companhia seguradora, cada caso é um caso.

A demanda fez com que seguradoras intensificassem as vistorias. Cerca de 200 inspeções são realizadas por dia desde a última segunda-feira (24). Antes do temporal, a média era de 130 por mês.

A mão de obra local não foi suficiente, e equipes externas foram acionadas para agilizar os atendimentos. A prioridade dos motoristas é a troca de itens de segurança, como para-brisas e faróis.

— Até essa logística de troca de para-brisas e retrovisores demora um pouco, mas já estamos com uma equipe extra e dois caminhões de equipamentos para atender o primeiro atendimento — explicou Tirello.

A bioquímica Ana Cláudia de Quadros Durli foi uma das centenas de pessoas que precisou o serviço. Ela acionou o seguro após encontrar o carro danificado no estacionamento do trabalho.

— Eu estava trabalhando, vimos a chuva de pedra e não pude sair. Quando desci, o carro estava todo quebrado: para-brisas, sinaleira, farol, retrovisor e lataria. A vistoria vai para o sistema e depois eles chamam conforme chegam as peças. A prioridade é trocar os vidros — relatou.

Agora a corrida é para consertar o quanto antes os carros para deixar em condição de uso e de segurança.

Mais de 42 mil afetados

Conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil de Erechim às 8h30min desta sexta-feira (28), a cidade teve 42.123 pessoas afetadas pelo temporal de granizo. Isso representa 10.567 famílias atingidas.

O número de feridos subiu para 322, reflexo das quedas de telhados durante o trabalho de reconstrução. Duas pessoas estão na UTI e outras três em internação.

