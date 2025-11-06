Obra de ponte levada pela enchente entre Aratiba e Três Arroios segue inacabada

Em novembro de 2023, uma das cabeceiras foi danificada pela chuva. Em maio de 2024, durante a enchente, a estrutura inteira da ponte foi levada pela correnteza. Reprodução RBS TV / Divulgação

Desde maio do ano passado, moradores do Distrito Dourado, em Aratiba, enfrentam os transtornos no deslocamento até o município vizinho de Três Arroios. A ponte que fazia a ligação entre as cidades do norte gaúcho foi levada pela enchente e, desde então, não foi reconstruída.

A prefeitura de Aratiba licitou a obra ainda em outubro de 2023, após autorização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ordem de início foi emitida em novembro do mesmo ano, com prazo 12 meses para conclusão, ou seja, a ponte sobre o Rio Dourado deveria ser entregue neste mês.

Porém, as obras estão paradas desde outubro. Além disso, por duas vezes a força da água atrapalhou o andamento dos trabalhos: em novembro de 2023, uma das cabeceiras da estrutura foi danificada pela chuva. Em maio de 2024, durante a enchente, a estrutura inteira da ponte foi levada pela correnteza.

Impacto na rotina

A família do motorista Egon José Kottwitz trabalha há mais de 65 anos no transporte de leite, setor que tem sido muito afetado pela falta de aceso.

— A dificuldade do meu piá é que, nesta noite, ele fará um trajeto de 21 quilômetros a mais porque não há a ponte. Se houvesse a travessia, com um quilômetro e meio ele estaria no primeiro produtor — conta o motorista.

Nos dias de chuva a situação piora, já que o rio sobe e os motoristas precisam fazer uma volta de mais de 40 quilômetros para chegar a alguns produtores de leite.

Uma passagem provisória chegou a ser construída para veículos leves e pesados, mas também foi levada pela água. Atualmente, atravessar só é possível com trator, quando o nível do rio está baixo.

A única alternativa para os moradores da localidade é uma pequena travessia a pé. Veranice Festugatto comenta as dificuldades enfrentadas:

— Quem mora do outro lado enfrenta dificuldades para vir trabalhar aqui. O pessoal chega às vezes de noite, tem que entregar ração, carga de frango, suíno, e não tem ponte para passar. Ficam completamente perdidos, porque não tem muita sinalização.

Quem tem veículo e não quer se arriscar na travessia precisa utilizar uma estrada alternativa, que aumenta o trajeto em mais de 15 quilômetros.

Egon José Kottwitz também destaca os prejuízos no transporte escolar:

— Quando o rio está alto, ou ficam em casa ou os pais precisam se arriscar a trazer as crianças pela travessia improvisada e levá-las para cá. É perigoso para crianças pequenas.

O que diz a empresa

A nova ponte está orçada em mais de R$ 1,19 milhão. Segundo a prefeitura de Aratiba, 95% da obra já foi executada, restando apenas serviços de concretagem e sinalização.

A Empresa Pavi Sul Construtora, responsável pela obra, informou que recebeu mais de R$ 358 mil e que deu continuidade na obra na expectativa de que o recurso federal fosse liberado no decorrer dos serviços. Entretanto, para preservar a saúde financeira, optou por paralisar temporariamente, e que assim que o recurso for creditado, vai retomar imediatamente os trabalhos de finalização.

Segundo a prefeitura, falta o governo federal repassar aproximadamente R$ 890 mil. O município comunicou também que buscou viabilizar o pagamento da parcela faltante com recursos próprios, mas que a medida foi impossibilitada em razão do risco de comprometimento do convênio.

A expectativa da prefeitura é que o valor esteja nos cofres públicos nos próximos dias e que a ponte seja concluída até dezembro deste ano.

A reportagem entrou em contato com o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas até a publicação não teve retorno.

