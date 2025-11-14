O que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro em Passo Fundo

Mercados abrem normalmente. Ronald Mendes / Agencia RBS

O feriado deste sábado (15), que celebra a Proclamação da República, deve alterar os horários de serviços públicos e do comércio em Passo Fundo. A data é alusiva ao período em que o Brasil deixou de ser monarquia e se tornou uma república.

GZH Passo Fundo traz o funcionamento de unidades de saúde, mercados, bancos e do transporte coletivo, entre outros serviços. Confira a seguir o que abre e o que fecha.

Sistema público de saúde

Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h

Hospital da Criança e Samu Funcionam normalmente

Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h

Demais unidades de saúde: fechadas

Supermercados

Abrem normalmente

Bancos e instituições financeiras

Fechados

Comércio

Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga

Ônibus urbanos

Funciona em horário de domingo

Coleta de lixo

Será feita normalmente no sábado

Shoppings

Bella Città Shopping : lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado.

: lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado. Passo Fundo Shopping: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques (facultativo) 14h às 20h.

Repartições públicas

Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados

Limpeza pública

A Secretaria de Serviços Gerais manterá plantão para limpeza e manutenção em espaços públicos como: Praça Marechal Floriano (Cuia), Praça Tochetto, Parque da Gare e Praça Tamandaré

Central de Óbitos

Funcionará normalmente

Estacionamento rotativo

Retorna na segunda-feira (17)