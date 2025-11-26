Geral

Número de feridos por temporal em Erechim sobe para 273; dois permanecem na UTI

Vítimas que caíram de telhados durante a reconstrução inspiram cuidados. Balanço da Defesa Civil aponta 41,2 mil pessoas afetadas

Eduarda Costa

