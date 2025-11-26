Número de feridos por temporal em Erechim sobe para 273; dois permanecem na UTI

Casas tiveram os telhados totalmente destruídos pelas pedras de granizo Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O número de feridos após a chuva de granizo que atingiu Erechim, no norte do Estado, subiu para 273. A atualização mais recente foi divulgada pela Defesa Civil às 11h desta quarta-feira (26).

Entre os feridos, dois homens seguem internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Terezinha. Eles caíram dos telhados enquanto realizavam trabalhos de reconstrução.

Conforme o boletim divulgado pelo Hospital Santa Terezinha, a situação dos dois pacientes inspira cuidados. A instituição também repassou que outras duas pessoas estão internadas em estado estável.

O levantamento da Defesa Civil atualiza ainda os dados gerais de pessoas afetadas pelo temporal do último domingo (23). São 41,2 mil atingidos de 10,3 mil famílias. O número de desabrigados reduziu para duas pessoas.