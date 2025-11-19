Novo projeto da Rua Morom inclui rua elevada e fiação subterrânea; conheça os detalhes

O novo projeto de reforma da Rua Morom, no centro de Passo Fundo, foi apresentado pela prefeitura aos lojistas da cidade na manhã desta quarta-feira (19), durante encontro na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
O plano prevê investimento de R$ 10,7 milhões e 18 meses de obras, com recursos da prefeitura.
A nova versão inclui alterações na pavimentação da rua e fiação, diferente das que haviam sido apresentadas na primeira versão do projeto apresentado em julho de 2024.
O grande diferencial é a troca do material usado na rua, que será de paralelepípedos alinhados na altura da calçada. Conforme o secretário municipal de Planejamento, Giezi Schneider, a escolha se deu por mais possibilidades de uso da rua e redução da velocidade dos veículos.
— Nosso projeto inicial era muito focado em iluminação e reforma das calçadas. Ao decorrer do projeto refletimos sobre a possibilidade de intervir no pavimento da rua, pensando em perspectivas de mais usos. O mesmo nível da calçada permite ser um "calçadão" para eventos ou momentos específicos — explica Giezi.
Outro destaque é a fiação subterrânea, de forma mista, com parte cima da terra e parte abaixo.
— Identificamos a possibilidade de fazer um misto, em que a fiação de energia vai ser redimensionada, num sistema compacto, ficando a mostra. Já a fiação de energia e internet será subterrânea, deixando de gerar o montante de fios que vemos hoje — completa Giezi.
O projeto ainda inclui troca da iluminação e plantio de 13 árvores, para manter a característica da Rua Morom arborizada. Veja o que muda:
- Pavimentação unificada de ruas e calçadas, com mesmo material usado no Parque Linear
- Quatro espaços de estar instalados nas vagas de estacionamento, um por quadra
- Fiação subterrânea para cabos de internet e telefonia
- Iluminação feita por postes ornamentais de 5 metros de altura
- Lixeiras subterrâneas
- Na arborização, 12 árvores serão substituídas e 13 novas serão plantadas.
Previsão de início em agosto de 2026
Hoje, a reforma da Rua Morom está em fase de ajustes finais dos projetos arquitetônico e elétrico.
A estimativa é de que os documentos técnicos para licitação sejam encerrados no primeiro semestre de 2026, com licitação em maio e início das obras em agosto.
As intervenções devem começar a partir da Rua Fagundes dos Reis, avançando a cada quatro meses e meio, até finalizar na Rua Coronel Chicuta.
Representando os lojistas, presidente da CDL, Evandro Pereira da Silveira, disse que vê o novo projeto com bons olhos e que a entidade acompanha "de perto" para causar o menor prejuízo aos lojistas durante a execução da obra:
— É uma reforma que precisa ser feita e que vamos usufruir disso. Mas é claro que nos preocupados com o decorrer da obra, traz uma certa ansiedade. Vamos continuar nos reunindo com a prefeitura, em todas as etapas, para minimizar os impactos que devem acontecer.