Novo projeto da Rua Morom inclui rua elevada e fiação subterrânea; conheça os detalhes

O novo projeto de reforma da Rua Morom, no centro de Passo Fundo, foi apresentado pela prefeitura aos lojistas da cidade na manhã desta quarta-feira (19), durante encontro na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O plano prevê investimento de R$ 10,7 milhões e 18 meses de obras, com recursos da prefeitura.

A nova versão inclui alterações na pavimentação da rua e fiação, diferente das que haviam sido apresentadas na primeira versão do projeto apresentado em julho de 2024.

O grande diferencial é a troca do material usado na rua, que será de paralelepípedos alinhados na altura da calçada. Conforme o secretário municipal de Planejamento, Giezi Schneider, a escolha se deu por mais possibilidades de uso da rua e redução da velocidade dos veículos.

— Nosso projeto inicial era muito focado em iluminação e reforma das calçadas. Ao decorrer do projeto refletimos sobre a possibilidade de intervir no pavimento da rua, pensando em perspectivas de mais usos. O mesmo nível da calçada permite ser um "calçadão" para eventos ou momentos específicos — explica Giezi.

Outro destaque é a fiação subterrânea, de forma mista, com parte cima da terra e parte abaixo.

— Identificamos a possibilidade de fazer um misto, em que a fiação de energia vai ser redimensionada, num sistema compacto, ficando a mostra. Já a fiação de energia e internet será subterrânea, deixando de gerar o montante de fios que vemos hoje — completa Giezi.

O projeto ainda inclui troca da iluminação e plantio de 13 árvores, para manter a característica da Rua Morom arborizada. Veja o que muda:

Pavimentação unificada de ruas e calçadas, com mesmo material usado no Parque Linear

de ruas e calçadas, com mesmo material usado no Parque Linear Quatro espaços de estar instalados nas vagas de estacionamento, um por quadra

instalados nas vagas de estacionamento, um por quadra Fiação subterrânea para cabos de internet e telefonia

para cabos de internet e telefonia Iluminação feita por postes ornamentais de 5 metros de altura

feita por postes ornamentais de 5 metros de altura Lixeiras subterrâneas

Na arborização, 12 árvores serão substituídas e 13 novas serão plantadas.

Previsão de início em agosto de 2026

Hoje, a reforma da Rua Morom está em fase de ajustes finais dos projetos arquitetônico e elétrico.

A estimativa é de que os documentos técnicos para licitação sejam encerrados no primeiro semestre de 2026, com licitação em maio e início das obras em agosto.

As intervenções devem começar a partir da Rua Fagundes dos Reis, avançando a cada quatro meses e meio, até finalizar na Rua Coronel Chicuta.

Representando os lojistas, presidente da CDL, Evandro Pereira da Silveira, disse que vê o novo projeto com bons olhos e que a entidade acompanha "de perto" para causar o menor prejuízo aos lojistas durante a execução da obra