Geral

Início em 2026
Notícia

Novo projeto da Rua Morom inclui rua elevada e fiação subterrânea; conheça os detalhes

Mudanças foram apresentadas pela prefeitura aos lojistas. Plano prevê investimento de R$ 10,7 milhões e 18 meses de obras

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS