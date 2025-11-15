Geral

Norte do RS
Notícia

MP denuncia funcionárias por homicídio após morte de bebê em escola de Ibiaçá

Criança de um ano e dois meses morreu em novembro de 2024 por asfixia mecânica causada por alimento no berçário. Promotoria aponta falhas graves na conduta e fiscalização

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS