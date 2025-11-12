Geral

Justiça
Notícia

Motorista que atropelou menina em São José do Ouro é condenado por homicídio culposo

Condutor recebeu pena de 5 anos e 1 mês de prisão em regime semiaberto, além de perder o direito de dirigir por três anos

Kimberlly Kappenberg

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS