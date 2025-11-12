Motorista que atropelou menina em São José do Ouro é condenado por homicídio culposo

O motorista de transporte escolar que atropelou e matou uma menina de três anos em São José do Ouro, na Região Norte, foi condenado por homicídio culposo — quando não há intenção de matar. O caso aconteceu em 2023 e a criança voltava da escola.
Rudimar Antonio Zenevich recebeu a pena de 5 anos, 1 mês e 10 dias de prisão em regime semiaberto, porque não é reincidente. O motorista também perdeu o direito de dirigir por três anos.
A decisão cabe recurso e o condutor poderá recorrer em liberdade.
Relembre o caso
A sentença foi publicada exatamente dois anos após o acidente. A menina Angellina Victoria Fontana de Godoy foi atropelada em 10 de novembro de 2023, depois que desceu do ônibus escolar.
No dia do acidente, ela estava acompanhada da irmã de sete anos. Quando as meninas foram passar pela frente do ônibus para encontrar a bisavó que aguardava na beira da estrada, o veículo arrancou e acabou atingindo Angellina.
Na ocasião, o motorista que fazia a linha não era o de costume. A família relatou que o condutor não parou para prestar socorro, mas em depoimento à polícia ele afirmou não ter visto que atropelou a criança.
Angellina passou seis dias internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de 17 de novembro.
