Morre João Chagas Leite, um dos cantores símbolo do nativismo gaúcho, aos 80 anos

João Chagas Leite é o autor de grandes sucessos da música nativista, como "Desassossegos" e "Pampa e Querência". Marcelo Oliveira / Agencia RBS

Morreu na manhã desta terça-feira (11) o músico João Chagas Leite, um dos cantores símbolo do nativismo gaúcho, aos 80 anos. O artista estava internado no Hospital de Caridade de Erechim (HCE), no norte gaúcho.

A informação foi confirmada por familiares. João Chagas Leite estava em Erechim para tratar um câncer: um médico amigo o ajudou no processo, ele passou por cirurgia e se recuperou. Em maio, o artista anunciou que voltaria aos palcos depois do tratamento.

Dono de repertório com mais de 300 composições, João Chagas Leite é o autor de grandes sucessos da música nativista, como Desassossegos, Penas, Campo, Pampa e Querência, Ave Sonora e Por Quem Cantam os Cardeais. Ao longo da sua caminhada de mais de cinco décadas na música tradicionalista, conquistou 13 primeiros lugares em festivais do segmento e duas vitórias consecutivas na Tertúlia Musical Nativista.

— Eu respiro música praticamente o dia inteiro — disse à reportagem de GZH Passo Fundo, em maio.

A paixão foi mais forte que a deficiência física na mão esquerda, que obrigou o artista a executar o violão de forma invertida até aprender a utilizar o dedal e conquistar o seu espaço.

A família informou em nota que o velório será a partir das 14h desta terça, na Funerária Passuello de Erechim. O sepultamento está marcado para 9h de quarta-feira (12), no Cemitério Pio XII, também no norte gaúcho.

Luto oficial

João Chagas Leite nasceu em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A prefeitura da cidade informou que vai decretar luto oficial de três dias no município em razão do falecimento do cantor.

Por meio de nota, declarou ainda que "se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e fãs de João Chagas Leite neste momento de dor e sofrimento. Além disso, enaltece a obra e legado de um filho desta Terra na música tradicionalista, trabalho esse que sempre vai ser lembrado".