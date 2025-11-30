Morre homem em situação de rua que matou mulher a facadas em Passo Fundo

Morreu no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no norte do Estado, Misael Camargo, apontado como o homem em situação de rua que matou Greice Keli Marquês, 38 anos, a facadas. A morte foi decretada no sábado (29) por volta das 20h45min.

Camargo ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cerca de uma semana após o crime, que aconteceu na noite do último sábado (22). Ele foi ferido por populares depois de atacar Greice e sua irmã, além de um motoboy.

O homem de 37 anos chegou a ser detido, mas a Justiça negou o pedido de prisão preventiva devido ao seu estado de saúde. Ele possuía antecedentes por furto, roubo, tráfico e ameaça.

Relembre o caso

Conforme registro da Polícia Civil, inicialmente o agressor tentou roubar um motoboy na Rua Lava Pés. Sem sucesso, ele atentou contra duas mulheres que retornavam de um evento realizado na Avenida Brasil.

Greice Keli Marquês voltava para casa pela Rua Capitão Araújo, por volta das 22h de 22 de novembro, quando foi ferida. Ela tentou defender a irmã, que também se feriu, e a filha durante o ataque.

Ao identificar a agressão às duas mulheres, outro motoboy tentou intervir e também foi esfaqueado. Pessoas que transitavam pelo local imobilizaram Misael Camargo e socorreram as mulheres.

Greice foi esfaqueada duas vezes nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu. A irmã dela passou por cirurgia e o motoboy já recebeu alta.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) pretendia concluir o inquérito com indiciamento do suspeito. O caso estava sendo investigado como latrocínio.