Ministério Público apreende produtos vencidos há mais de três anos em padaria de Sananduva

Quase uma tonelada de alimentos impróprios foi apreendida. Ministério Público / Divulgação

Uma ação da Força-Tarefa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apreendeu em Sananduva, no norte do Estado, 700 quilos de alimentos impróprios para consumo. A operação foi realizada em três estabelecimentos na quarta-feira (12).

Os agentes encontraram alimentos sem procedência, vencidos, sem rotulagem, deteriorados e armazenados em temperatura inadequada. Na padaria fiscalizada, o MP constatou más condições de higiene e produtos vencidos há três anos que eram utilizados na produção de tortas e bolos.

Em um restaurante, os temperos e condimentos do buffet, como vinagre e ketchup, estavam vencidos há dois anos.

Um mercado também foi alvo da ação. Entre os produtos apreendidos estão carne, queijo e mel colonial, massas caseiras, salgados, conservas, molhos, embutidos, iogurtes, além de unidades de álcool de comercialização proibida em supermercados.

Itens serão descartados. Ministério Público / Divulgação