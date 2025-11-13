Geral

Norte do RS
Notícia

Ministério Público apreende produtos vencidos há mais de três anos em padaria de Sananduva

Um mercado e um restaurante também foram fiscalizados. Ao todo, a operação recolheu 700 quilos de alimentos impróprios

Rebecca Mistura

