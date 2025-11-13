Ministério Público apreende produtos vencidos há mais de três anos em padaria de Sananduva

Uma ação da Força-Tarefa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apreendeu em Sananduva, no norte do Estado, 700 quilos de alimentos impróprios para consumo. A operação foi realizada em três estabelecimentos na quarta-feira (12).
Os agentes encontraram alimentos sem procedência, vencidos, sem rotulagem, deteriorados e armazenados em temperatura inadequada. Na padaria fiscalizada, o MP constatou más condições de higiene e produtos vencidos há três anos que eram utilizados na produção de tortas e bolos.
Em um restaurante, os temperos e condimentos do buffet, como vinagre e ketchup, estavam vencidos há dois anos.
Um mercado também foi alvo da ação. Entre os produtos apreendidos estão carne, queijo e mel colonial, massas caseiras, salgados, conservas, molhos, embutidos, iogurtes, além de unidades de álcool de comercialização proibida em supermercados.
Todos os estabelecimentos foram autuados. Além do Ministério Público, participaram da ação representantes dos órgãos de vigilância sanitária e saúde, Delegacia do Consumidor (Decon) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).