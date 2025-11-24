Mais de 16,2 mil pessoas são afetadas por tempestade de granizo em Erechim; cidade decretou situação de emergência

Pedras de gelo atingiram 20 bairros da cidade. Weslei Pigatto Molinari / Arquivo Pessoal

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil contabilizam mais de 16,2 mil pessoas afetadas pelo tempestade de granizo registrada em Erechim na tarde de domingo (23).

Destas, 29 ficaram feridas e 28 desalojadas e desabrigadas. Mais de 3,7 mil retiraram lonas para cobrir as casas.

A intensa queda de granizo atingiu Erechim por volta das 16h40min de domingo. As pedras de gelo atingiram 20 bairros da cidade, em diversas residências e veículos, causando danos e destelhamentos.

Conforme a Climatempo, o fenômeno foi causado pela formação de uma nuvem de tempestade com gelo em seu interior. A combinação do calor e da umidade registrados no domingo foi o que favoreceu para a formação desta nuvem.

Na rede pública, 15 escolas municipais e 20 estaduais registraram danos. Todas as aulas foram canceladas nesta segunda-feira (24). A possibilidade de retorno ainda deve ser avaliada durante o dia.

No Hospital Santa Terezinha, casos sem urgência não serão atendidos. A instituição informou que em função dos danos causados pela tempestade em parte dos leitos, as cirurgias eletivas marcadas para segunda-feira estão suspensas.

Agora pela manhã, equipes da prefeitura trabalham para reestabelecer os serviços públicos. Uma nova avaliação será feita hoje para possibilidade de retorno das atividades.

Decreto de emergência

A prefeitura de Erechim decretou situação de emergência. O texto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para ações imediatas de resposta, assistência humanitária, reabilitação dos danos e reconstrução das áreas afetadas.

Orientação aos atingidos

Filas para atendimento na noite de domingo (24) Milena Mezalira / PME / Divulgação

A orientação é que os atingidos procurem a sede do Grupo de Resposta a Urgências e Emergências (Grau), onde equipes da Força Voluntária e Defesa Civil fazem a distribuição de lonas. O endereço é Avenida Caldas Júnior, 597 — bairro Três Vendas.