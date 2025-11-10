Maior águia das Américas, harpia volta a ser encontrada no Parque Estadual do Turvo

A harpia, também conhecida como gavião-real e considerada a maior águia das Américas, foi novamente avistada e fotografada no Rio Grande do Sul. O registro ocorreu neste fim de semana, no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, na Região Noroeste.

O Parque do Turvo é o único local do Estado onde a ave da espécie Harpia harpyja é encontrada em seu habitat natural.

Durante um trabalho de rotina de fiscalização, o guarda-parque Carlos Neimar Kuhn visualizou a ave e conseguiu fazer os registros. Em uma das imagens, a harpia está pousada no galho de uma árvore, e na outra, alçando voo.

Ameaçada de extinção

A harpia está ameaçada de extinção, principalmente devido ao desmatamento de grandes áreas de floresta, que são seu habitat natural e onde encontra presas para se alimentar. Conhecida como a ave mais forte do mundo, a harpia possui um bico potente e garras maiores que as de um urso pardo americano. Suas pernas têm a espessura do punho de um homem adulto.

A ave mede entre 90 e 105 centímetros de comprimento e apresenta uma envergadura de mais de dois metros. Os sexos são semelhantes, mas a fêmea é consideravelmente maior, podendo pesar entre 7 e 9 kg, enquanto os machos variam entre 4 e 5 kg.

Leia Mais Cavalo invade loja de materiais de construção; veja vídeo

Seu ninho é estrategicamente construído na parte mais alta de árvores de grande porte, devido ao tamanho do animal. A base de sua alimentação é constituída principalmente de mamíferos, aves e répteis, os quais ela captura tanto na copa das árvores quanto no solo.