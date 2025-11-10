Líder sindical "Camarão" morre aos 67 anos em Passo Fundo

Sindicalista Camarão morreu aos 67 anos, após passar mal durante assembleia. CNTA / Divulgação

Foi sepultado na tarde do último domingo (9), aos 67 anos, Miguel Luis dos Santos, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Passo Fundo, no norte do Estado. Conhecido como “Camarão", ele morreu após passar mal enquanto participava de uma assembleia no sábado (8).

Com forte presença nos movimentos sindicais da cidade, Camarão atuou por décadas na defesa dos direitos dos trabalhadores da região. Além do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, sua morte foi lamentada pelo Sindisaúde, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação (CNTA) e pela Associação Esportiva Recreativa Castanha Rocha.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação destacou que "foram décadas de compromisso, luta e dedicação, sempre guiadas por um forte senso de justiça e solidariedade. Miguel deixa um legado que inspira todos nós a continuar sua caminhada em favor da categoria e de um trabalho mais digno para todos."

Através de suas redes sociais, o CNTA lembrou o firme histórico na defesa dos trabalhadores de Camarão: "o movimento sindical, especialmente a categoria profissional da Alimentação, perde um grande companheiro – mas o seu legado permanece."

Já o Sindisaúde de Passo Fundo disse que "Miguel foi um exemplo de dedicação e compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores, deixando um legado de luta, respeito e solidariedade".

O amor pelo esporte também marcou a trajetória de Camarão. Em nota, o Castanha Rocha — clube de futebol amador que ajudou a fundar — disse que o sindicalista "esteve presente desde os primeiros passos, vestiu nossa camisa por muitos anos e sempre representou nossas cores com garra, humildade e paixão. Foi mais que um jogador: foi um irmão dentro de campo, um exemplo de dedicação e um grande pai fora dele."

Miguel Luis dos Santos foi sepultado no Cemitério Municipal da Vera Cruz às 16h. Ele deixa enlutados familiares, amigos e companheiros sindicalistas.