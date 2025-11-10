Geral

Obituário
Notícia

Líder sindical "Camarão" morre aos 67 anos em Passo Fundo

Ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, Miguel Luis dos Santos era conhecido pela defesa de direitos e amor ao esporte

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS