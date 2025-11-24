Justiça Federal extingue ação que contestava posse caingangue na Terra Indígena Rio dos Índios

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) divulgou nesta segunda-feira (24) que decidiu encerrar uma ação que questionava a posse da comunidade caingangue na Terra Indígena Rio dos Índios, localizada em Vicente Dutra, no norte do RS. A decisão ocorreu após recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), que representou a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A ação foi movida por herdeiros de antigos ocupantes da área, que buscavam anular a portaria do Ministério da Justiça publicada em 2004, reconhecendo o território como tradicionalmente indígena. Inicialmente, a 9ª Vara Federal havia afastado a alegação de prescrição e determinado novas perícias.

A Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão da AGU, recorreu ao TRF4 argumentando que o prazo para contestar o ato era de cinco anos, contados a partir da publicação da portaria no Diário Oficial da União. Como a ação foi proposta em 2019, o tribunal considerou a pretensão prescrita.

— A publicação no Diário Oficial da União, canal oficial de publicidade dos atos federais, é o meio legal para cientificar os interessados — explicou a procuradora federal Michelli Pfaffenseller.

O TRF4 acolheu os argumentos e reconheceu que o prazo começou a correr com a publicação oficial do ato administrativo, e não com a notificação pessoal dos ocupantes. Com isso, o processo foi encerrado sem novas etapas ou produção de provas, mantendo a validade da portaria que reconheceu a Terra Indígena Rio dos Índios.