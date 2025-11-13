Geral

Em Passo Fundo
Júri do triplo homicídio da Cohab tem atraso de duas horas e expectativa de confissão de acusada

Familiares das vítimas aguardaram ao menos duas horas até entrar no plenário após desistência de jurada. Réus são os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, acusados de serem os mandantes do crime

Rebecca Mistura

