"Juju do Pix": saiba quais são os próximos passos para o tratamento da influenciadora

Conclusão definitiva do tratamento deve levar de seis meses a um ano. Arquivo pessoal / Divulgação

A influenciadora Juliana Oliveira, conhecida como "Juju do Pix", passou por uma cirurgia reconstrutora considerada de alta complexidade para retirar parte do óleo mineral aplicado no rosto em 2017.

De acordo com o médico Thiago Marra, responsável pelo tratamento, na segunda etapa, quando o tecido estiver recuperado e após a equipe avaliar a resposta do organismo, será possível retirar uma quantidade maior para aprimorar ainda mais o resultado.

O desfecho definitivo deve levar de seis meses a um ano. Uma nova cirurgia está prevista para ampliar a remoção do óleo mineral e melhorar o aspecto facial.

O procedimento, realizado na última quinta-feira (20), no Hospital Indianópolis, em São Paulo, durou cerca de quatro horas e meia e marcou a primeira etapa de um tratamento que deve ocorrer em fases.

A cirurgia não teve custos para a influenciadora e o médico destacou que o objetivo vai além da estética:

— A gente quer realmente que a Juju, daqui pra frente, tenha novas oportunidades. Possa começar a ter vagas de emprego, e possa trabalhar de carteira assinada. É o sonho dela, como ela falou.

Segundo o cirurgião Thiago Marra, responsável pela operação, a equipe encontrou um cenário desafiador.

— O óleo mineral estava totalmente duro e enrijecido — contou o médico em vídeo publicado nas redes sociais.

Como foi a cirurgia

A abordagem começou com o descolamento da região afetada. Para reduzir riscos, os médicos utilizaram cauterização e infiltrações, evitando sangramentos e controlando o inchaço. A anestesia foi local, já que a intubação seria arriscada devido à dificuldade de abertura bucal da paciente.

Segundo Marra, como o tecido estava muito espesso devido ao processo de cicatrização do procedimento anterior e da fibrose provocada pela reação do organismo a um corpo estranho, foi necessário realizar um afinamento do retalho para reduzir essa espessura.

— A gente teve que afinar ela (a pele) o máximo possível, porque se tirar mais, corre o sério risco de ter necrose, de abrir os pontos, coisa que mesmo assim ainda pode acontecer, mas a chance é muito menor — comenta.

O médico explica que a cirurgia foi feita de forma conservadora para diminuir os riscos. Todo o procedimento foi registrado em vídeo para acompanhamento.

— Essa primeira etapa era para a gente conhecer, identificar. Não sabíamos o que que tinha ali dentro, era uma surpresa pra gente. A gente não sabia se estava no meio do músculo, se estava próximo de nervo, se estava próximo de vaso — pontua.

Quem é Juju do Pix?

Juliana Oliveira é natural de Passo Fundo, no norte do RS. O apelido surgiu depois que, ao enfrentar dificuldades para conseguir emprego após um procedimento estético malsucedido, ela recorreu à internet para pedir ajuda e arrecadar dinheiro para uma cirurgia reparadora.

O procedimento foi feito em uma clínica clandestina em 2017, com o intuito de deixar os traços da face mais femininos, mas acabou causando deformações. De acordo com Juliana, que é uma mulher transexual, a clínica alegava que havia aplicado silicone industrial, mas ela descobriu que, na verdade, foram 21 seringas de óleo mineral.