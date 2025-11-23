"Juju do Pix" passa por primeira cirurgia de alta complexidade para remover óleo mineral do rosto

Conclusão definitiva do tratamento deve levar de seis meses a um ano. Arquivo pessoal / Divulgação

Juliana Oliveira, influenciadora de Passo Fundo, no norte do RS, e conhecida como "Juju do Pix", passou por uma cirurgia reconstrutora de alta complexidade. O objetivo é remover parte do óleo mineral aplicado em seu rosto em 2017, em um procedimento que causou deformações.

A intervenção, realizada na última quinta-feira (20) no Hospital Indianópolis, em São Paulo, durou cerca de quatro horas e meia e marcou a primeira etapa de um tratamento que será feito em fases. Conforme entrevista do cirurgião Thiago Marra ao g1, a equipe médica enfrentou um cenário desafiador.

Detalhes da cirurgia

A abordagem cirúrgica começou com o descolamento da região afetada. Para minimizar riscos, os médicos utilizaram cauterização e infiltrações, buscando evitar sangramentos e controlar o inchaço. A anestesia foi local, uma vez que a intubação seria arriscada devido à dificuldade de abertura bucal da paciente.

Marra explicou que, devido ao tecido estar muito espesso – resultado do processo de cicatrização do procedimento anterior e da fibrose causada pela reação do organismo a um corpo estranho –, foi necessário realizar um afinamento do retalho para reduzir a espessura.

— Tivemos que afinar a pele o máximo possível, porque, se removermos mais, corremos o sério risco de necrose, de abertura dos pontos, algo que, mesmo assim, ainda pode acontecer, mas a chance é muito menor — comentou o cirurgião.

O médico acrescentou que a cirurgia foi realizada de forma conservadora para diminuir os riscos, e todo o procedimento foi registrado em vídeo para acompanhamento.

Na segunda etapa, quando o tecido estiver recuperado e após a equipe avaliar a resposta do organismo, será possível retirar uma quantidade maior de óleo mineral para aprimorar o resultado.

A conclusão definitiva do tratamento deve levar de seis meses a um ano. Uma nova cirurgia está prevista para ampliar a remoção do material e melhorar o aspecto facial.

A cirurgia não teve custos para a influenciadora. O médico Thiago Marra destacou que o objetivo da intervenção vai além da estética:

— Queremos realmente que a Juju, daqui para frente, tenha novas oportunidades. Possa começar a ter vagas de emprego e possa trabalhar de carteira assinada. É o sonho dela, como ela nos disse.

Quem é Juju do Pix

Natural de Passo Fundo, Juliana Oliveira é mulher transexual conhecida por ter buscado um procedimento estético em 2017 para feminilizar os traços de sua face. A intervenção, feita em uma clínica clandestina, causou deformações. De acordo com Juliana, a clínica alegava ter aplicado silicone industrial, mas ela descobriu posteriormente que, na verdade, foram injetadas 21 seringas de óleo mineral.

O apelido "Juju do Pix" surgiu após Juliana, ao enfrentar dificuldades para conseguir emprego devido às deformações, recorrer à internet para pedir ajuda financeira e arrecadar dinheiro para uma cirurgia reparadora.

Mesmo após aparição em um programa de televisão e a arrecadação de cerca de R$ 20 mil por meio de uma campanha online, a influenciadora foi contestada por internautas ao pedir novos valores. Juliana afirmou, nas redes sociais, que havia desistido do procedimento por não ter conseguido o valor total da operação e que o dinheiro arrecadado foi doado.