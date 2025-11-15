Geral

Justiça
Notícia

Irmãos Rizzotto são condenados por triplo homicídio da Cohab, em Passo Fundo

Fernanda e Claudiomir receberam penas que somam mais de 142 anos de reclusão pelo assassinato de três pessoas da mesma família

Kimberlly Kappenberg

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS