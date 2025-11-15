Irmãos Rizzotto são condenados por triplo homicídio da Cohab, em Passo Fundo

Claudiomir (de camiseta cinza) e Fernanda (de cabelo castanho) foram condenados. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Após mais de dois dias de julgamento, a Justiça condenou os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto por participação nas mortes de três pessoas da mesma família em Passo Fundo, no caso que ficou conhecido como triplo homicídio da Cohab. O julgamento terminou nas primeiras horas da madrugada deste sábado (15).

Ao todo, Fernanda Rizotto foi condenada a 74 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão — 28 anos pela morte de Diênifer Padia, 24 anos e 9 meses pela morte de Kétlyn Padia dos Santos e 21 anos e 4 meses pela morte de Alessandro dos Santos. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Já Claudiomir Rizotto foi condenado a 68 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão — 24 anos e 9 meses pela morte de Kétlyn, 22 anos pela morte de Diênifer e 21 anos, 4 meses e 15 dias pela morte de Alessandro. O regime inicial também será fechado.

Os irmãos foram condenado por três homicídios triplamente qualificados, com motivo fútil (em relação à Diênifer), para assegurar a impunidade de outro crime (em relação às outras duas vítimas), mediante pagamento ou promessa de recompensa, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Fernanda era casada com Eleandro Rosso, que teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer, uma das vítimas. A investigação aponta que Fernanda e o irmão Claudiomir planejaram a morte de Diênifer ao contratar Luciano Costa, que teria contratado os executores do crime.

Em maio de 2020, Dienifer Pádia, de 26 anos, o cunhado dela, Alessandro dos Santos, de 35, e a filha dele, Kétlyn Pádia dos Santos, de 15, foram assassinados no bairro Cohab (relembre o caso abaixo).

A condenação dos réus já era esperada, pois na noite de quinta-feira (13) Fernanda confessou ter sido a mandante da morte de Diênifer Padia, durante o júri que aconteceu no Fórum de Passo Fundo.

Relembre o caso

Na noite de 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, na Rua Ernesto Ferron, bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas eram Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26.

O alvo do crime era Diênifer, enquanto as outras duas vítimas foram assassinadas como queima de arquivo. Na hora do crime, havia seis pessoas na casa. As três que foram mortas e mais três crianças, filhas de Diênifer.

Na casa dos fundos, estava a esposa de Alessandro. Uma das crianças, de seis anos, foi quem saiu do local, avisou os vizinhos e pediu ajuda.

Quando a polícia chegou à casa, encontrou as três vítimas já sem vida. Elas foram asfixiadas com o uso de enforca-gatos. Os três foram sepultados em 20 de maio daquele ano.

Os autores seriam dois homens que estiveram na casa anteriormente, com o pretexto de ver um móvel que estava à venda. Eles nunca foram identificados.

Em julho daquele ano, a polícia indiciou cinco pessoas. Destas, três foram julgadas e duas condenadas:

Eleandro Roso , marido de Fernanda, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão por envolvimento nas mortes.

, marido de Fernanda, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão por envolvimento nas mortes. Luciano Costa dos Santos passou por dois julgamentos. O primeiro, realizado em 2024, foi anulado por contradições no resultado. O segundo júri aconteceu em setembro deste ano e condenou Costinha a 57 anos de prisão.

passou por dois julgamentos. O primeiro, realizado em 2024, foi anulado por contradições no resultado. O segundo júri aconteceu em setembro deste ano e condenou Costinha a 57 anos de prisão. Monalisa Kich, companheira de Luciano à época do crime, também foi julgada em 2024 por envolvimento no crime, mas foi absolvida.