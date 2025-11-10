Geral

Em Passo Fundo
Irmãos acusados de serem mandantes da Chacina da Cohab vão a júri cinco anos depois do crime

Fernanda e Claudiomir Rizzotto respondem por triplo homicídio qualificado. Vítimas foram mortas por asfixia no bairro Cohab, em 2020

Rebecca Mistura

