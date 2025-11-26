Industrializar para construir o futuro

Em Passo Fundo, o Icon ECB já apresenta essa nova forma de construir. Icon EBC / Divulgação

Por Guilherme Sartori, engenheiro

A construção civil ainda carrega traços de um modelo artesanal. Muitas obras dependem de grandes equipes, processos manuais, controle complexo, estoques volumosos e desperdiçam materiais e tempo na execução. Esse formato, contudo, se mostra cada vez menos sustentável diante da escassez de mão de obra qualificada, da necessidade de produtividade e da pressão por práticas ambientalmente responsáveis.

O cenário vem impulsionando uma transformação cultural no setor: a industrialização da construção. Parte das etapas, antes executadas no canteiro de obras, passa a ser produzida em fábricas, com tecnologia, processos padronizados e controle rigoroso de qualidade. A chamada construção off-site começa a consolidar uma nova plataforma de crescimento para o mercado.

O modelo industrializado reduz o esforço físico dos trabalhadores, que deixam de atuar sob sol e chuva em tarefas braçais e repetitivas. Ele abre também oportunidades para funções mais técnicas, com melhor remuneração e qualificação.

Ao integrar projetistas, indústria e obra, promove um fluxo mais eficiente, onde os projetistas passam a entender melhor o processo fabril, a indústria se alinha ao modelo de negócio das obras, e os canteiros adotam uma lógica de produção otimizada. Entre os resultados estão maior segurança, especialização e estabilidade para os empregos do setor.

Os ganhos ambientais e econômicos também são expressivos. A produção industrializada diminui a necessidade de grandes estoques, reduz o desperdício de insumos, gera menos resíduos, otimiza o uso de água e energia e diminui o trânsito de caminhões e entulho nas cidades. Peças produzidas com precisão garantem obras mais rápidas, limpas e sustentáveis.

Além disso, as indústrias instaladas nas regiões ampliam a geração de empregos de qualidade e movimentam a economia local. Em Passo Fundo, o Icon ECB, empreendimento multiuso de alto padrão do Grupo ECB, já representa essa nova forma de construir. A obra, conduzida pela Ci8, construtora do próprio grupo, aplica princípios de industrialização para alcançar qualidade, eficiência e sustentabilidade.

Parte dos componentes estruturais e de acabamento é fabricada fora do canteiro, reduzindo impactos ambientais e melhorando as condições de trabalho. O projeto, que reúne torres residenciais, hotel, shopping e centro de convenções, foi concebido como um marco de inovação urbana e ambiental no Rio Grande do Sul.

Industrializar significa, acima de tudo, humanizar a construção civil. É substituir o improviso por precisão, esforço excessivo por inteligência e desperdício por sustentabilidade. O futuro das cidades e da construção civil será feito com tecnologia, responsabilidade e respeito por quem transforma projetos em realidade.