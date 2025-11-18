Incêndio consome 30 mil m² de vegetação em Marau; veja o vídeo

Os Bombeiros Voluntários de Marau foram acionados na tarde desta terça-feira (18) para combater uma ocorrência de incêndio em vegetação na cidade do norte do Estado. O fogo consumiu mais de 30 mil metros quadrados de palha seca de azevém.

As chamas foram registradas por volta das 13h30min, em uma área localizada na Rua Pedro Moacir de Marco, no bairro Planalto. Os bombeiros foram acionados pelo próprio arrendatário da terra.

Foram necessários 5 mil litros de água para conter as chamas, que consumiram os cerca de 3 hectares de palha seca de azevém. O incêndio já foi controlado.

Conforme os Bombeiros Voluntários, não há registro de feridos. Ainda não há informações do que possa ter causado o fogo.