Imagens mostram destruição e reconstrução após granizo em Erechim; assista aos vídeos

Vídeos mostram a destruição causada pelo granizo em Erechim, no norte gaúcho. O temporal atingiu a cidade por volta das 16h40min de domingo (23) e afetou quase 26 mil pessoas, conforme último boletim da Defesa Civil, emitido às 11h15min desta segunda-feira (24).
Até então, havia 152 feridos, sendo uma pessoa na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após cair do telhado.
Ao todo, são 12 desabrigados. Pessoas fazem fila para receber lonas no Grupo de Resposta e Atendimento a Urgências (Grau) e há cadastramento para a entrega de telhas. As aulas estão suspensas e 12 unidades de saúde tiveram as estruturas danificadas.
Assista aos vídeos de Erechim
O momento do temporal
Jogo do Atlântico foi cancelado
Segunda-feira é de reconstrução
